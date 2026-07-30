Hai thế hệ diễn viên cùng kể chuyện thanh xuân trong "Mùa hè năm ấy"

ANTD.VN - Quy tụ dàn diễn viên trải dài từ những gương mặt kỳ cựu đến nhiều nhân tố trẻ lần đầu đảm nhận vai chính, "Mùa hè năm ấy" lựa chọn cách kể chuyện bằng hai thế hệ nhân vật, tái hiện hành trình từ tuổi học trò đến khi trưởng thành với những rung động đầu đời, biến cố và cơ hội hàn gắn sau gần một thập kỷ.

Không khai thác thanh xuân theo lối kể quen thuộc, "Mùa hè năm ấy" mở ra câu chuyện trải dài giữa hai mốc thời gian cách nhau gần 10 năm. Từ những ngày cuối cấp đầy mộng mơ đến khi mỗi người bước vào cuộc sống với những áp lực, mất mát và lựa chọn riêng, phim chọn cách sử dụng hai dàn diễn viên khác nhau để khắc họa sự thay đổi của nhân vật. Đây không chỉ là lựa chọn về hình thức mà còn là cách để hành trình trưởng thành hiện lên tự nhiên và thuyết phục hơn.



Giữ hơi thở học trò bằng những gương mặt mới

Dàn diễn viên tham gia phim "Mùa hè năm ấy"

Theo đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, điều anh hướng tới không đơn thuần là tạo khác biệt về ngoại hình giữa hai giai đoạn của nhân vật. Điều quan trọng hơn là giữ được sự hồn nhiên, ánh mắt và nguồn năng lượng rất riêng của tuổi học trò vốn là những yếu tố khó có thể tái hiện chỉ bằng hóa trang hay kỹ thuật diễn xuất. Chính vì vậy, ngay từ đầu, êkíp đã quyết định tuyển chọn riêng một dàn diễn viên trẻ cho phần thanh xuân của câu chuyện.

Để những nhân vật trên màn ảnh thực sự mang cảm giác như đã lớn lên cùng nhau, đoàn phim dành gần 3 tháng tiền kỳ trước khi bấm máy. Các diễn viên được học diễn xuất với NSND Lan Hương, đồng thời thường xuyên gặp gỡ, tập luyện và sinh hoạt cùng nhau. Đảm nhận một vai diễn thời trẻ trong phim, diễn viên Long Vũ tiết lộ, đạo diễn không chỉ hướng dẫn cách xử lý từng phân cảnh mà còn tạo điều kiện để cả nhóm xây dựng sự gắn kết ngoài đời, giúp những màn tung hứng hay các khoảnh khắc thân thiết trên phim diễn ra tự nhiên như giữa những người bạn thật.

Diễn viên Long Vũ (con trai NSND Vân Dung) vào vai nhân vật Khánh thời học sinh

Trong phim, Long Vũ hóa thân vào nhân vật Khánh thời học sinh – chàng trai sôi nổi, nghĩa khí nhưng phải đối mặt với biến cố làm thay đổi cuộc đời. Nam diễn viên cho biết đây không phải vai chính đầu tiên của mình nhưng lại là dự án đặc biệt khi lần đầu đóng phim cùng mẹ mình là NSND Vân Dung. Dù hai mẹ con chỉ có một số phân cảnh chung và thuộc hai tuyến nhân vật khác nhau, anh vẫn không tránh khỏi áp lực khi diễn cùng người mẹ vốn có nhiều năm kinh nghiệm. Điều khiến Long Vũ háo hức là nhiều cảnh quay của NSND Vân Dung không có sự xuất hiện của anh, vì vậy chính anh cũng chờ đến ngày phim phát sóng để theo dõi trọn vẹn vai diễn của mẹ.

Nam diễn viên trẻ cũng đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng của êkíp. Theo anh, gần 3 tháng tiền kỳ không chỉ giúp các diễn viên hiểu nhân vật mà còn tạo nên sự gắn bó như một nhóm bạn lớn lên cùng nhau. Chính quá trình chuẩn bị này giúp những cảm xúc của tuổi học trò được thể hiện chân thực hơn khi lên màn ảnh.

Lưu Ly trong vai Phương thời trẻ

Một gương mặt đáng chú ý khác là Lưu Ly trong vai Phương thời trẻ. Hiện là sinh viên năm cuối ngành Truyền thông, cô đến với bộ phim khá bất ngờ khi từng nghĩ cuộc gọi mời "casting" chỉ là... lừa đảo vì không tin mình có cơ hội góp mặt trong một dự án truyền hình phát sóng "giờ Vàng". Sau khi được lựa chọn, áp lực lớn nhất với nữ diễn viên không phải việc lần đầu đảm nhận vai chính mà là phải duy trì cảm xúc trong suốt thời gian ghi hình kéo dài hơn một tháng. Sau bộ phim, Lưu Ly cho biết cô nghiêm túc cân nhắc theo đuổi con đường diễn xuất thay vì chỉ xem đây là một trải nghiệm tuổi trẻ.

Bên cạnh Long Vũ và Lưu Ly còn có Hà Thành, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Trinh cùng nhiều gương mặt trẻ khác mang đến hình ảnh một nhóm bạn tuổi mười tám hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng giàu cảm xúc. Phần lớn trong số họ đều là những sinh viên còn ít kinh nghiệm trước ống kính, song chính sự mới mẻ ấy lại góp phần tạo nên không khí thanh xuân gần gũi, đúng tinh thần mà đạo diễn mong muốn.

Hai thế hệ diễn viên nối tiếp hành trình trưởng thành

Nếu phần đầu bộ phim được dẫn dắt bằng sự trong trẻo của tuổi học trò thì giai đoạn gần 10 năm sau lại là đất diễn của những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh. Theo đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh, việc sử dụng hai dàn diễn viên không nhằm tạo cảm giác mới lạ mà xuất phát từ yêu cầu của câu chuyện. Theo đó, tuổi 18 và tuổi gần 30 không chỉ khác nhau ở ngoại hình mà còn ở cách suy nghĩ, trải nghiệm và ánh mắt. Vì vậy, thay vì yêu cầu các diễn viên cố gắng giống nhau, anh lựa chọn trao đổi với từng người để cùng định hình nhân vật, vừa giữ được tính cách xuyên suốt, vừa phát huy thế mạnh riêng của mỗi diễn viên.

Tô Dũng đóng vai Khánh giai đoạn trưởng thành

Ở giai đoạn trưởng thành, Tô Dũng đảm nhận vai Khánh – người đàn ông mang nhiều mặc cảm sau những biến cố tội lỗi của quá khứ. Đối diện với anh là Minh Thu trong vai Phương, nay đã trở thành người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và thành đạt. Cuộc gặp lại sau nhiều năm không chỉ gợi lại ký ức thanh xuân mà còn buộc cả hai đối diện với những hiểu lầm và bí mật từng bị chôn giấu.

Bên cạnh cặp nhân vật trung tâm, bộ phim còn quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc góp phần hoàn thiện bức tranh về gia đình và các mối quan hệ. NSND Vân Dung đảm nhận vai bà Ngọc - mẹ của Phương, người phụ nữ tần tảo, luôn mong con gái có tương lai tốt đẹp hơn. Chính một quyết định xuất phát từ tình thương của bà đã trở thành nút thắt ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Khánh và Phương, để rồi về sau chính người phụ nữ ấy cũng mang theo nhiều day dứt.

Diễn viên Anh Tuấn và Hồng Hạnh

Trong khi đó, cặp diễn viên dày dạn kinh nghiệm Anh Tuấn và Hồng Hạnh vào vai ông Vệ và bà Liên – bố mẹ của Khánh. Những màn khắc khẩu, đối đáp hài hước của cặp vợ chồng này mang đến nhiều khoảng lặng nhẹ nhàng giữa mạch truyện tâm lý, đồng thời cho thấy tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái. Cùng với Trọng Lân, Phan Thắng, Châu Dương, Thùy Dương và nhiều diễn viên khác, các tuyến nhân vật góp phần mở rộng câu chuyện từ tình yêu sang tình bạn, tình thân và những lựa chọn mà mỗi người phải đối diện khi trưởng thành.

Thay vì tạo ra sự đối lập giữa hai thế hệ diễn viên, "Mùa hè năm ấy" để họ bổ sung cho nhau. Dàn diễn viên trẻ mang đến sự hồn nhiên của tuổi học trò, còn lớp nghệ sĩ giàu kinh nghiệm tiếp nối câu chuyện bằng những va vấp và trải nghiệm của tuổi trưởng thành. Sự chuyển giao ấy không chỉ giúp khoảng cách gần một thập kỷ trong phim trở nên thuyết phục hơn mà còn góp phần khắc họa hành trình của những con người phải học cách đối diện với quá khứ để tìm cơ hội bước tiếp trong hiện tại.

Phim sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào khung "giờ Vàng" 20h tối thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 3-8-2026.

Một số hình ảnh trong phim "Mùa hè năm ấy":