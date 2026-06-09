Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, cải cách hành chính và Đề án 06

ANTD.VN - Theo quyết định kiện toàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng là Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 thành phố...

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng (áo trắng) là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 thành phố.

Theo đó, Ban Chỉ đạo được kiện toàn gồm các thành viên: Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường; Giám đốc Công an Thành phố; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Sở Nội vụ.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06; các giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thuộc chức năng của Ban Chỉ đạo.

Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trương, chính sách, cơ chế, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố để triển khai hiệu quả các nội dung nêu trên.

Cho ý kiến về các chủ trương, chính sách, cơ chế, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan đến phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và triển khai Đề án 06 trước khi trình UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định (trong trường hợp cần thiết).

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ điều phối chung việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các sở, ngành và UBND xã, phường trong việc tổ chức thực hiện…