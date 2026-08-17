Hà Nội khám sức khỏe miễn phí cho hơn 2,2 triệu học sinh trước năm học mới

ANTD.VN - Sở Y tế Hà Nội sẽ tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn bộ trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Hà Nội đang từng bước cụ thể hóa chủ trương chăm sóc sức khỏe chủ động, từ sớm, từ cơ sở.

Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em, học sinh là một hoạt động thiết thực, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, theo dõi quá trình phát triển và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe thế hệ trẻ Thủ đô.

Theo đó, từ ngày 18/8 đến 4/9/2026, thành phố Hà Nội triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Thành phố phấn đấu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% trẻ em, học sinh thuộc đối tượng trước ngày khai giảng năm học mới.

Theo thống kê từ UBND các xã, phường, toàn thành phố hiện có 4.776 cơ sở giáo dục với 2.222.733 trẻ em mầm non và học sinh phổ thông.

Cụ thể, khối mầm non có 479.945 trẻ (3.197 trường/nhóm lớp); khối tiểu học có 700.524 học sinh (702 trường); khối THCS có 601.778 học sinh (569 trường); khối THPT có 306.882 học sinh (205 trường) và hệ liên cấp có 133.604 học sinh (100 trường).

Kinh phí thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ này đều được ngân sách thành phố bảo đảm miễn phí hoàn toàn theo chính sách an sinh xã hội.