Hà Nội: Sau hơn 4 tháng triển khai, nhiều công trình chống ngập đã phát huy hiệu quả

ANTD.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, sau hơn 4 tháng triển khai các dự án chống úng ngập, nhiều công trình đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm số điểm ngập…

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chủ trì hội nghị

Chiều 3-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế Thủ đô vẫn tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực.

Dự kiến, GRDP quý II tăng trên 9%; thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 410.992 tỷ đồng, bằng 63,2% dự toán. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 13,3%; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 10,5 tỷ USD; doanh thu du lịch đạt gần 62,8 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20%...

Một trong những dấu ấn nổi bật của Hà Nội trong 6 tháng đầu năm là việc hoàn thiện đồng bộ bộ ba trụ cột chiến lược gồm Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Luật Thủ đô năm 2026 và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm…

Về các tồn tại, khó khăn, thách thức, báo cáo của UBND TP Hà Nội cho biết, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 2026 ở mức hai con số vẫn rất lớn khi tốc độ tăng trưởng quý II tuy đạt trên 9% nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu phát biểu tham luận tại phiên họp

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên. Muốn đạt được mục tiêu này, yêu cầu đặt ra trong 6 tháng cuối năm là thành phố phải tạo được sự bứt phá mạnh mẽ trong tăng trưởng.

Theo đó, thành phố sẽ tiếp tục cập nhật kịch bản tăng trưởng cho từng quý; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy giải ngân đầu tư công; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, logistics, du lịch, kinh tế số và các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô…

"Tinh thần xuyên suốt trong 6 tháng cuối năm 2026 là mục tiêu không thay đổi, quyết tâm không giảm, hành động quyết liệt hơn, trách nhiệm cao hơn và kết quả rõ hơn; mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng chung của Thủ đô" – ông Nguyễn Xuân Lưu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường tham luận tại hội nghị

Tham luận về giải quyết các điểm nghẽn tại hội nghị, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, sau các đợt mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 và số 11 năm 2025, Hà Nội xuất hiện 220 điểm úng ngập cục bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố, Sở Xây dựng đã triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách về duy tu, vận hành hệ thống thoát nước, tăng cường phối hợp tiêu thoát nước đô thị với nông nghiệp và đẩy nhanh các dự án chống úng ngập.

Sau hơn 4 tháng triển khai, nhiều công trình đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm số điểm ngập và rút ngắn thời gian tiêu thoát nước tại nhiều khu vực. Thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục đẩy nhanh các dự án theo quy hoạch, xây dựng hệ thống điều hành thoát nước thông minh, kiểm soát chặt quy hoạch hạ tầng thoát nước…

Về công tác cán bộ, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Lê Trung Kiên cho biết, đổi mới công tác đánh giá cán bộ là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố đã triển khai đánh giá cán bộ theo phương pháp OKR/KPI trên nền tảng HanoiWork, từng bước hình thành phương thức quản trị công việc hiện đại và xây dựng hồ sơ năng lực số của cán bộ. Qua đó, công tác đánh giá từng bước chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị hiệu quả công vụ, từ đánh giá theo cảm nhận sang đánh giá bằng dữ liệu...