Khi KPI trở thành động lực tự thân của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 3/7/2026, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời sơ kết một năm thực hiện mô hình tổ chức công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới. Đồng chí Vũ Đại Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị; Cùng tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP; Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP.

Cuộc dịch chuyển chưa từng có tiền lệ

Nhìn lại chặng đường một năm, những phân tích tại hội nghị phác họa rõ một cuộc đại dịch chuyển mang tầm lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô.

Khi chủ trương tinh gọn bộ máy, không tổ chức Công an cấp huyện được thực thi, Hà Nội đứng trước một chiến dịch khổng lồ chưa từng có tiền lệ, trải rộng trên cả ba mặt trận hậu cần, hồ sơ và nhân sự...

Trước bài toán cân não ấy, Ban Thường vụ Đảng ủy, đứng đầu là Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng hành động với một tinh thần chủ động, đi trước một bước. Nòng cốt là Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Tham mưu.

Đồng chí Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Không thụ động chờ hướng dẫn, Kế hoạch tổng thể số 270 nhanh chóng được thiết lập theo phương châm vừa chạy vừa xếp hàng, xoay quanh ba trục cốt lõi: việc, người, tài chính và tài sản. Hàng chục tổ công tác chuyên ngành bám sát cơ sở, kiểm đếm và đối chiếu công khai. Kết quả, toàn bộ bộ máy hoàn thành chuyển giao êm thuận đúng ngày 1/3/2025, mạch giữ gìn an ninh trật tự tại Thủ đô không một phút đứt đoạn.

Kiến trúc bộ máy càng chuyển động rõ nét khi bước sang mô hình địa phương hai cấp. Xóa cấp trung gian đồng nghĩa với việc dồn thẳng áp lực xuống công an xã, phường, thị trấn: việc nhiều hơn, trách nhiệm nặng hơn. Lời giải được đưa ra mang tính chiến lược.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ từ các phòng nghiệp vụ được điều thẳng về trận tuyến đầu theo nguyên tắc người đi theo việc. Ở đâu phức tạp, đông dân, trọng điểm về an ninh trật tự, ở đó được tăng cường người có bản lĩnh chỉ huy và kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, để mọi phát sinh được xử lý ngay từ địa bàn ngõ phố.

Cùng với đó, thông qua Kế hoạch số 123, Công an thành phố đã sáp nhập, tổ chức lại 526 đơn vị công an cấp xã trước đây thành 126 công an cấp xã theo mô hình mới, đồng bộ giữa kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức Đảng với sắp xếp cán bộ và bàn giao hồ sơ, tài chính, hậu cần.

Để giữ vững độ ổn định sau sáp nhập, các đồng chí trong Ban Giám đốc trực tiếp làm Trưởng đoàn kiểm tra tại toàn bộ 126 công an cấp xã, đánh giá thực tế vận hành, tháo gỡ ngay từng rào cản phát sinh. Hiệu quả của mạch chỉ huy mới hiện ra ngay trong công việc thường ngày.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Cuộc cách mạng đo lường hiệu suất và lời giải cho bài toán nhân lực

Dấu ấn đậm nét nhất sau một năm không nằm ở những con số hồ sơ, mà nằm trong tư duy. Công an thành phố chuyển trọng tâm từ quản lý biên chế hành chính sang phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quyết định số 505 chuẩn hóa quy trình bố trí cán bộ theo hướng đúng người, đúng việc, bỏ lối quản lý biên chế cứng nhắc để chuyển sang phương thức quản trị hiện đại.

Năng lực của từng cán bộ, chiến sĩ giờ được định lượng sòng phẳng bằng sản phẩm công tác đầu ra cụ thể, thông qua chỉ số KPI chấm theo tháng, quý, năm. Điều hành dựa trên kinh nghiệm nhường chỗ cho điều hành trên cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số.

Cuộc rà soát toàn diện đã phơi bày chân thực chất lượng đội ngũ. Dữ liệu nhân sự được bóc tách rõ ràng. Trước hết là nhóm cán bộ đạt thành tích xuất sắc, nổi trội. Đây chính là lực lượng nòng cốt, những hạt nhân và giáo viên tại chỗ, hướng dẫn theo kiểu cầm tay chỉ việc cho thế hệ chiến sĩ trẻ còn hạn chế chuyên môn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tiếp đến là đại đa số cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, nguồn nhân lực ổn định, tiếp tục được thử thách và bồi dưỡng để trưởng thành.

Nhưng giá trị lớn nhất của công cụ KPI lại nằm ở chỗ khó nói nhất. Công an thành phố dám nhìn thẳng vào một bộ phận nhân sự lâu nay thường bị che lấp bởi căn bệnh thành tích: những người làm việc cầm chừng. Hệ thống chỉ rõ một lượng cán bộ thiếu chủ động, thiếu trách nhiệm, chỉ làm ở mức tối thiểu để đủ hoàn thành nhiệm vụ, cho ra sản phẩm chất lượng và hiệu quả thấp. Không cào bằng. Không hình thức. Không xếp loại bình quân.

Trên cơ sở nhận diện đúng thực trạng, đơn vị áp dụng ngay các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng chuyên biệt cho nhóm này, quyết tâm xóa tình trạng đông nhưng chưa mạnh.

Nguyên tắc vì việc mà chọn người, có vào có ra, có lên có xuống được thực thi nghiêm túc. Từ đó hình thành một động lực tự thân, buộc mỗi cá nhân phải tự học tập, tự bồi dưỡng để chuẩn hóa phẩm chất và năng lực nghiệp vụ.

Cách làm khoa học, thực chất này đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương ngày 5/6/2026, khi đánh giá cao các giải pháp đổi mới công tác nhận xét cán bộ của Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP trao Giấy khen của Giám đốc CATP tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Điểm tựa để chiến sĩ an tâm bám địa bàn

Đo lường và sàng lọc chỉ là một vế và ở phía còn lại là chăm lo, để người ở lại đủ vững tâm mà gắn bó.

Công an thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù trên nền tảng Luật Thủ đô mới và Nghị quyết số 22. Đến nay, gần 100% cán bộ, chiến sĩ lực lượng chiến đấu tại cơ sở đã được hưởng mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố, đồng thời được tạo điều kiện tiếp cận các dự án nhà ở xã hội. Một điểm tựa cụ thể để họ yên tâm bám trụ lâu dài.

Song hành với đãi ngộ là chất lượng thực chiến. Kế hoạch số 363 đổi mới nội dung huấn luyện theo hướng thực học, thực hành, thực chiến, cùng việc tự nghiên cứu, biên soạn 2 bộ giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ, chắt ra từ hàng nghìn tình huống thực tế của đời sống để biến thực tiễn thành bài học.

Bộ Công an sau đó giao Công an Hà Nội phối hợp Văn phòng Bộ nhân rộng bộ giáo trình này ra toàn quốc.

Sự ghi nhận ấy khẳng định giá trị của những kinh nghiệm xương máu đúc kết từ Thủ đô, góp một phần vào Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục xây dựng đội ngũ Công an nhân dân tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.