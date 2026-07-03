Đánh giá đúng thực chất, rõ chất lượng công tác 6 tháng cuối năm 2026

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Thiếu tướng Lê Văn Tuân; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ CATP.

Thảo luận đóng góp ý kiến Chỉ thị của Thành ủy, Nghị quyết chuyên đề của CATP

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, với sự nỗ lực lớn, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các mặt công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt công tác còn hạn chế.

“Tôi đề nghị các đồng chí cần nhìn thẳng, đánh giá đúng thực chất, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, sản phẩm cụ thể cho 6 tháng cuối năm, để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác trong năm 2026” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Đảng bộ CATP

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Ban chấp hành Đảng bộ CATP, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ CATP đã tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung gồm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; cho ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, các dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy CATP gồm Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo triển khai, thi hành Luật Thủ đô năm 2026, Nghị quyết về đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ CATP và Nghị quyết về nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy Công an địa phương 2 cấp, gắn với chịu trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Ngoài ra, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ CATP còn cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc phân cấp, ủy quyền, quy trình nội bộ trong CATP Hà Nội theo Kết luận của UBKT Thành

Nói đi đôi với làm trong giai đoạn “tăng tốc”

Cơ bản nhất trí với ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết chuyên đề của CATP, phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị bổ sung thống nhất bố cục của 4 Nghị quyết chuyên đề, chỉnh sửa một số nội dung trong Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nêu rõ, quý III và 6 tháng cuối năm 2026, được xác định là giai đoạn "tăng tốc" với khối lượng công việc rất lớn và yêu cầu cao về tiến độ cũng như chất lượng. Vì vậy yêu cầu đặt ra cho mỗi cấp ủy đảng, mỗi đồng chí lãnh đạo, chỉ huy là phải "Chủ động, quyết liệt, hiệu quả, nói đi đôi với làm".

Ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng được triển khai theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, cấp ủy các cấp cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Toàn cảnh hội nghị

Cụ thể, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Tập trung tham mưu triển khai có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết trong CATP; yêu cầu các Ban Chỉ đạo thực hiện các nghị quyết trong CATP phải hoạt động thực chất, có giao ban kiểm đếm công việc cụ thể định kỳ.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP trình bày báo cáo tóm tắt tắt kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Về công tác chính trị, tư tưởng và xây dựng lực lượng, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu, tiếp tục xây dựng Công an xã, phường thật sự vững mạnh, chính quy, hiện đại, bám cơ sở; tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, quy trình, quy chế phối hợp trong mô hình Công an địa phương 2 cấp; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, định hướng tư tưởng, dư luận trong CATP, chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, CBCS.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện nghiêm túc, thực chất, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và thành phố về nhiệm vụ của lực lượng công an cơ sở; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy trình công tác gắn với kiểm tra thực tế, giám sát Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy CATP yêu cầu quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia, chủ động nắm chắc, phân tích và dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Đấu tranh mạnh, trúng, đúng với các loại tội phạm nổi lên; lấy phòng ngừa là chính, lấy cơ sở là trung tâm, lấy dữ liệu và điều tra cơ bản làm nền tảng; tăng cường tuần tra khép kín địa bàn; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp giảm nguồn cầu về ma túy; giữ vững các xã, phường không ma túy. Tập trung vào tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, mua bán dữ liệu cá nhân, đánh bạc trực tuyến, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, hàng giả, tội phạm môi trường, vi phạm an toàn thực phẩm, vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài. Kéo giảm tội phạm phải thực chất, bền vững...

Các đại biểu dự hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền cũng lưu ý các Đảng bộ cần quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 18 ngày 26-6-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược liên quan phát triển Thủ đô, đặc biệt là 2/5 “điểm nghẽn” của thành phố giao CATP chủ trì; siết chặt kỷ cương, trật tự đô thị, không gian công cộng.

Gắn chặt bảo đảm an ninh, trật tự với triển khai Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô, xây dựng đô thị thông minh và chuyển đổi số của Thành phố. “CATP phải phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, điều phối, kiểm đếm, đôn đốc các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính và đô thị thông minh” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực; chuyển nhanh, mạnh mẽ trọng tâm từ “xem xét, xử lý sang “phòng ngừa, cảnh báo từ sớm, từ xa, ngay từ cấp cơ sở”. Tăng cường phối hợp với đảng ủy xã, phường trực thuộc Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ Công an xã, phường theo Quyết định số 408 của Ban Thường vụ Thành ủy…

Phát huy cao độ vai trò lãnh đạo của Đảng ủy CATP, Ban Thường vụ Đảng ủy CATP và từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành trong cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện. Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị phải nêu gương thật sự, đi đầu thật sự, làm việc theo tinh thần “6 rõ”.

Cùng với đó, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị, ngay sau Hội nghị, Văn phòng Đảng ủy CATP chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện Nghị quyết Hội nghị, quán triệt, triển khai ngay tới toàn thể đảng viên, CBCS trong CATP. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ CATP theo lĩnh vực, địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc; định kỳ báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý. “Không để tình trạng nghị quyết đúng, kế hoạch đúng nhưng tổ chức thực hiện chậm; không để văn bản ban hành xong nhưng thiếu sản phẩm cuối cùng” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh.