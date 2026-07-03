ANTD.VN - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 8,18% trong 6 tháng đầu năm nay, trong đó quý II tăng 8,39%, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).

Bà Nguyễn Thị Hương- Cục trưởng Cục Thống kê thông tin về tình hình kinh tế- xã hội quý II và 6 tháng đầu năm

Sáng nay (3-7), Cục Thống kê họp báo công bố tình hình kinh tế- xã hội quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026.

Theo đó, GDP quý II/2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước.

GDP sáu tháng đầu năm 2026 tăng 8,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,63%). Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, đóng góp 5,66%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, đóng góp 47,20%; khu vực dịch vụ tăng 8,09%, đóng góp 47,14%.

Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 10,61%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,66%; khu vực dịch vụ chiếm 43,52%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,21% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2025 là 11,28%; 36,82%; 43,59%; 8,31%).

Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,15% so với cùng kỳ năm 2025, tích lũy tài sản tăng 15,20%, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 20,18%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 26,44%.

Theo bà Nguyễn Thị Hương- Cục trưởng Cục Thống kê, trong sáu tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự đoán. Lạm phát toàn cầu gia tăng trở lại, điều kiện thị trường tài chính thắt chặt hơn, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng suy giảm. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế điều chỉnh giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 so với dự báo đưa ra trước đó.

Đối với khu vực Đông Nam Á, các tổ chức quốc tế đưa ra những đánh giá khác nhau về tăng trưởng kinh tế năm 2026 của từng nền kinh tế, song đều cho rằng tăng trưởng của Việt Nam cao nhất khu vực. Tăng trưởng năm 2026 của Việt Nam được dự báo trong khoảng từ 6,5-7,2%; Indonesia từ 4,7-5,2%; Malaysia từ 4,2-4,7%; Philippines từ 3,2-4,4%; Singapore từ 3,0-3,5% và Thái Lan từ 1,5-1,8%.

Tuy vậy, ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Đặc biệt, việc vận hành, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính đã tạo điều kiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời mở rộng không gian phát triển và tăng cường liên kết vùng, góp phần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Nhờ đó, mặc dù bối cảnh kinh tế còn những bất ổn, tình hình kinh tế - xã hội quý II và sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta đạt nhiều kết quả tích cực trên hầu hết các ngành, lĩnh vực.