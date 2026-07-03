Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, các địa phương chủ động ứng phó

ANTD.VN - Sáng 03/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2026 (tên quốc tế là Maysak).

Theo đó vào lúc 4h00 ngày 03/7/2026, vị trí tâm bão ở 17,3 độ Vĩ Bắc, 110,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 8, giật cấp 10; dự báo, di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Từ đêm 03/7 đến hết ngày 05/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành đối với vùng biển:

Tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo); kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu.

Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của bão.

Căn cứ tình hình cụ thể của địa phương, chủ động quyết định việc cấm biển.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Đối với trên đất liền, vùng đồng bằng: Rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển.

Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công.



Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.



Tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công. Kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước, trong và sau bão.



Chủ động tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đối với vùng núi: Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Sẵn sàng tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, đường giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo thông suốt trên các trục giao thông chính.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai biện pháp đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ.