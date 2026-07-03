Bão Maysak dự kiến đổ bộ Quảng Ninh

ANTD.VN -Chiều nay (3/7), Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp dự và chủ trì cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp

Sáng sớm nay (03/7), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Hiện tâm bão trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo, sáng ngày 04/7, bão đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự kiến, bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh và phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) trong sáng ngày 05/7 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bão Maysak đang hoạt động trong môi trường tương đối thuận lợi để duy trì và phát triển cường độ, với nhiệt độ mặt nước biển khoảng 30°C và điều kiện đứt gió tầng cao không lớn.

Tuy nhiên, hướng và tốc độ di chuyển của bão trong những ngày tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến của áp cao cận nhiệt đới. Do đó, quỹ đạo bão vẫn còn khả năng thay đổi và dự báo giữa các mô hình hiện chưa hoàn toàn thống nhất.

Kịch bản có xác suất cao nhất (trên 70%) là áp cao cận nhiệt đới rút chậm ra phía Đông, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi qua khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và tiến lên phía Bắc tỉnh Quảng Ninh trước khi đi vào khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Theo kịch bản này, vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa phổ biến 100-150mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; vùng tâm mưa tập trung tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

Một kịch bản khác là áp cao cận nhiệt đới suy yếu nhanh hơn, khiến bão chuyển hướng chủ yếu lên phía Bắc và đi vào khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Khi đó, gió trên đất liền Bắc Bộ sẽ yếu hơn và lượng mưa tại Đông Bắc Bộ cũng giảm, tuy nhiên Vịnh Bắc Bộ vẫn chịu ảnh hưởng của gió mạnh và biển động.

Chủ động với hoàn lưu bão Maysak

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, bên cạnh bão số 1 đang ảnh hưởng đến nước ta, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng đang hình thành một cơn bão rất mạnh, dự báo có cường độ vượt cả bão Yagi.

Dù hiện nay cơn bão này được dự báo hướng về Đài Loan (Trung Quốc) và chưa có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, cơ quan khí tượng vẫn đang theo dõi sát diễn biến.

Theo Thứ trưởng, mùa mưa bão năm 2026 có thể ít bão hơn năm trước nhưng diễn biến sẽ cực đoan, khó lường hơn. Đồng thời, các địa phương cũng cần chủ động tính toán phương án tích nước, điều tiết hồ chứa để ứng phó nguy cơ hạn hán tại miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đối với bão số 1, theo kịch bản dự báo hiện nay, bão có khả năng đổ bộ khu vực từ Quảng Ninh đến phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Tuy nhiên, hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng trên diện rộng. Khu vực ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh sẽ có gió mạnh, sóng lớn; mưa lớn tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và khu vực Đông Bắc. Đồng thời, khu vực miền Trung từ hôm nay đến ngày mai cũng có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn kèm dông do ảnh hưởng hoàn lưu bão.

Để chủ động ứng phó, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, cập nhật đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo theo đúng quy định; đồng thời mở rộng kênh truyền thông để thông tin đến người dân nhanh nhất.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai trực ban 24/24h; sẵn sàng cử các đoàn công tác đến Quảng Ninh, Hải Phòng để phối hợp rà soát phương án ứng phó khi cần thiết.

Đối với Bộ đội Biên phòng, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Bộ Công an phối hợp các địa phương tổ chức sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm. Ngành giao thông vận tải tăng cường kiểm soát hoạt động của tàu, thuyền, đặc biệt là tàu du lịch và tàu vận tải lớn...

Tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết, ngay khi có thông tin về Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 02 văn bản (văn bản số 7135/BNNMT-ĐĐ ngày 02/7/2026 và số 7227/BNNMT-ĐĐ ngày 03/7/2026) gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đề nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Về tình hình hồ chứa, đê điều, cũng đã yêu cầu các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu. Trong đó, các tuyến đê biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa hiện được thiết kế chống bão cấp 9-10, triều 5%; còn tồn tại 31 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu. Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có 05 công trình đê, cống qua đê đang thi công dở dang trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.