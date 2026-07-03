Vì sao Hà Nội đề xuất nâng hỗ trợ ăn bán trú cao nhất 40.000 đồng/ngày?

ANTD.VN - Mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày được đề xuất nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của học sinh và được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.

Đề xuất hỗ trợ bữa ăn bán trú học sinh tiểu học Hà Nội cao nhất 40.000 đồng/ngày

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND TP quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.

Góp ý về mức hỗ trợ bữa ăn, một số đơn vị cho rằng, khu vực ngoại thành, mức ăn bán trú của các trường tiểu học trong năm học 2025-2026 là 30.000đ/ngày/học sinh là đã đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với mức sống địa phương.

Nếu áp đặt mức ăn tối thiểu 40.000đ, đồng nghĩa với việc phụ huynh phải đóng thêm ít nhất 12.000đ/ngày (khoảng 260.000đ/tháng). Điều này vô tình gây áp lực kinh tế ngược lại cho các hộ gia đình thuần nông, làm giảm tỷ lệ học sinh tham gia bán trú.

Do đó, kiến nghị bỏ quy định cứng về "mức ăn tối thiểu 40.000 đồng" đối với khu vực các xã ngoại thành, giao quyền chủ động cho Nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh tự quyết định mức ăn phù hợp với thực tế địa phương, miễn là không thấp hơn mức hỗ trợ 28.000đ/ngày/học sinh của nhà nước.

Phản hồi kiến nghị, cơ quan soạn thảo cho rằng nên giữ nguyên dự thảo. Mức ăn tối thiểu 40.000 đồng/học sinh/ngày được đề xuất nhằm bảo đảm chất lượng bữa ăn bán trú, đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng của học sinh và được áp dụng thống nhất trên địa bàn thành phố.

Đây là Nghị quyết thực hiện trong nhiều năm học, do đó việc xác định mức ăn tối thiểu đã tính đến yếu tố biến động giá cả trong thời gian thực hiện. Việc quy định một mức tối thiểu chung cũng nhằm bảo đảm sự thống nhất trong triển khai chính sách, tránh chênh lệch lớn về chất lượng bữa ăn giữa các cơ sở giáo dục.

Trước đó, tại dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố từ năm học 2026-2027, Hà Nội đề xuất hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027 với 2 mức: 40.000 đồng và 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Mức hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày được áp dụng với học sinh là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và bãi giữa sông Hồng; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh mồ côi cả cha và mẹ, bị bỏ rơi, không có nguồn nuôi dưỡng; học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật; học sinh là con của người có công với cách mạng, mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày.

Các khu vực còn lại, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Như vậy, mức đề xuất mới đã tăng 8.000-10.000 đồng so với hiện nay. Cũng theo dự thảo, trường hợp phụ huynh học sinh và nhà trường thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).