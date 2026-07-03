Bí thư Thành ủy Hà Nội: Không thể để những cán bộ thiếu năng lực, không chịu làm giữ cương vị lãnh đạo

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu phải thay thế ngay và tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị

Chiều 3-7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương các kết quả đạt được của cả hệ thống chính trị thành phố trong 6 tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu thành phố cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để tập trung khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng phải quán triệt nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, không khoán trắng cho chính quyền các cấp mà phải cộng đồng trách nhiệm trong tất cả các nhiệm vụ công việc thuộc phạm vi quản lý của địa phương đơn vị...

Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành rà soát các kịch bản tăng trưởng, thực hiện nhanh hơn nữa tất cả các công việc đang thực hiện để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026. Đồng thời xây dựng kịch bản xác định các dự án động lực để tạo nền tảng tăng trưởng hai con số trong năm 2027 và các năm tiếp theo...

Với HĐND TP Hà Nội, nhiệm vụ quan trọng trước mắt là tập trung giám sát việc thực hiện Luật Thủ đô năm 2026, các cơ chế đặc thù, giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 5 tập thể và 2 cá nhân của Hà Nội có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Với MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố, Bí thư Thành ủy đề nghị tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tập hợp tâm huyết trí tuệ xã hội, lắng nghe nhân dân, phản ánh trung thực, giám sát thực chất và phản biện có chất lượng. Đặc biệt, cần thực hiện tốt và sớm công tác tuyên truyền, vận động thuyết phục nhân dân tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các việc lớn, quan trọng của thành phố.

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội cũng yêu cầu các tổ chức Đảng, người đứng đầu tổ chức Đảng quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trong đó, thay thế ngay và tuyệt đối không chấp nhận tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, ngại va chạm, né tránh công việc, đùn đẩy trách nhiệm. Càng không thể để những người thiếu bản lĩnh, thiếu năng lực, không dám làm, không biết làm, không chịu làm giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong bộ máy của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, thành phố sẽ tạo điều kiện khuyến khích và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.