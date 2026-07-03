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Chạy đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ

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K.H

ANTD.VN - Xác định công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Công an các phường Hai Bà Trưng và Vĩnh Tuy, Hà Nội đã và đang khẩn trương tổ chức rà soát, xác minh, lập danh sách thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ dân phố và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết.

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Hoạt động được triển khai nghiêm túc, khoa học, đúng quy trình, bảo đảm thuận lợi cho các gia đình tham gia.
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Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng đã trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ hoàn thiện các thủ tục cần thiết, góp phần bảo đảm việc thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác và an toàn.
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Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay không chỉ là một dữ liệu khoa học, mà còn là niềm hy vọng để những người con ưu tú của Tổ quốc có cơ hội được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay của gia đình sau nhiều năm xa cách.
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Trong quá trình thực hiện, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy và hết lòng phục vụ nhân dân.
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Với các trường hợp người cao tuổi di chuyển khó khăn, Công an phường bố trí cán bộ hỗ trợ đưa đón, tạo thuận lợi để người dân làm thủ tục.
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Sự tận tình của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của người dân.
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Tại Công an phường Vĩnh Tuy, cán bộ chiến sĩ cũng đang tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tham gia thu nhận mẫu ADN.
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Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã chủ động đến từng hộ gia đình để rà soát thông tin, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, giải đáp những nội dung liên quan đến việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất để thân nhân liệt sĩ tham gia chương trình.
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Trong thời gian tới, Công an phường Vĩnh Tuy sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN theo đúng kế hoạch, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”, lan tỏa truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.

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Từ khóa:

#chiến dịch 500 ngày đêm

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