Chạy đua với thời gian để trả lại tên cho liệt sĩ

ANTD.VN - Xác định công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, Công an các phường Hai Bà Trưng và Vĩnh Tuy, Hà Nội đã và đang khẩn trương tổ chức rà soát, xác minh, lập danh sách thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ dân phố và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ cần thiết.