Điểm thi môn toán tại Tuyên Quang xuất hiện dấu hiệu lạ, Bộ GD-ĐT bắt đầu rà soát

ANTD.VN - Ngày 3/7, Bộ GD-ĐT đã thành lập đoàn công tác để kiểm tra rà soát tại Tuyên Quang sau khi xuất hiện 1 số nghi vấn về hàng loạt điểm 10 môn Toán tại tỉnh này.

Môn toán năm nay ghi nhận mưa điểm 10

Ngày 3/7, Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 1/7, sau khi Bộ này công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, qua rà soát, Bộ GDĐT nhận thấy kết quả thi môn Toán của tỉnh Tuyên Quang có một số điểm cần kiểm tra, làm rõ. Do đó, ngày 2/7, đoàn công tác của Bộ GDĐT đã về làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng và tỉnh Tuyên Quang để kiểm tra, rà soát kết quả theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và quy trình tổ chức Kỳ thi.

Việc kiểm tra, rà soát được thực hiện khẩn trương trên tinh thần khách quan, nghiêm túc, toàn diện, bảo đảm đánh giá đúng bản chất sự việc; trường hợp phát hiện vi phạm (nếu có) sẽ được xử lý theo đúng quy định.

Khi có kết quả kiểm tra, rà soát, Bộ GDĐT sẽ kịp thời thông tin để các cơ quan báo chí và nhân dân được biết.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, thống kê cho thấy, tỉnh Tuyên Quang có 154 bài thi đạt điểm 10 môn Toán, trên tổng số hơn 17.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, trong đó có tới 147 bài thi đạt điểm tuyệt đối (chiếm hơn 95% số điểm 10 của toàn tỉnh) tập trung với mật độ cao trong dải số báo danh gần nhau, trong khoảng từ 080163xx đến 080166xx (328 thí sinh).

Phổ điểm môn Toán của tỉnh Tuyên Quang năm nay cũng có hình dạng “lạ” hơn so với phổ điểm các môn khác, khi số bài thi đạt điểm 10 (154 bài thi) còn nhiều hơn số bài thi đạt các mức điểm thấp hơn như 9,2; 9,4; 9,6; 9,8.

Kỳ thi tốt nghiệp năm 2026, theo dữ liệu kết quả thi, với tất cả 12 môn thi tốt nghiệp THPT, số bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối là hơn 7.800, giảm hơn 3.000 so với năm 2025.

Đáng chú ý, môn Toán năm nay có tới 4.208 bài thi đạt 10, tăng mạnh so với năm trước - gấp 8,2 lần.