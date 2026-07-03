Thị trường lao động có chuyển biến tích cực, thu nhập người lao động tăng đáng kể

ANTD.VN - Quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Thị trường lao động chuyển biến tích cực, thu nhập người lao động tăng lên

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2026, thị trường lao động phát triển ổn định. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2026 là 53,7 triệu người, tăng 690,7 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 29,7%, cao hơn 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, cho thấy chất lượng nguồn lao động đang dần được nâng cao.

Lao động có việc làm đạt 52,6 triệu người, tăng 672,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Điều này phản ánh thị trường lao động khu vực thành thị tiếp tục được duy trì ổn định. Thị trường lao động tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Cục Thống kê cho hay, trong quý II, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/tháng, giảm 53 nghìn đồng so với quý I/2026 và tăng 720 nghìn đồng (tương ứng tăng 8,7%) so với cùng kỳ năm 2025.

Thu nhập bình quân của người lao động sáu tháng đầu năm 2026 đạt 9 triệu đồng/tháng, tăng 717 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam là 10,1 triệu đồng/tháng; lao động nữ là 7,8 triệu đồng; lao động ở khu vực thành thị là 10,6 triệu đồng/tháng; lao động khu vực nông thôn là 7,9 triệu đồng/tháng.

Đối với lao động làm công hưởng lương, tính chung sáu tháng đầu năm 2026, thu nhập bình quân đạt 10 triệu đồng/tháng, tăng 679 nghìn đồng (tương ứng tăng 7,3%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập của lao động nam là 10,5 triệu đồng/tháng; lao động nữ là 9,5 triệu đồng/tháng; lao động ở khu vực thành thị là 11,1 triệu đồng/tháng; lao động ở khu vực nông thôn là 9,1 triệu đồng/tháng.