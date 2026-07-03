Khi chính sách đặc thù tại Hà Nội vận hành ổn định, người dân là đối tượng đầu tiên được thụ hưởng

ANTD.VN -Luật Thủ đô năm 2026 đã có hiệu lực từ 1/7/2026. Điều được nhiều người quan tâm là, khi Hà Nội được trao quyền tạo cơ chế, chính sách đặc biệt có thể dẫn tới những xung đột nhất định với các quy định hiện hành?

Về nội dung trên, luật sư Hoàng Minh Hiển, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, việc có thể dẫn đến xung đột pháp lý là một trong những khó khăn trong quá trình áp dụng Luật Thủ đô. Tuy nhiên, đây chỉ là khó khăn trong thời gian đầu khi cả chính quyền Hà Nội và người dân còn những bỡ ngỡ nhất định, khi việc triển khai được đi vào quỹ đạo thì đây không phải vấn đề đáng lo ngại.

Bởi, ngay trong Điều 4 Luật Thủ đô đã quy định về cơ chế, nguyên tắc áp dụng là: Nếu có quy định khác nhau giữa Luật Thủ đô và luật, nghị quyết khác của Quốc hội về cùng một vấn đề thì ưu tiên áp dụng quy định của Luật Thủ đô;

Đối với các luật ban hành sau ngày 1/7/2026 nếu có quy định thuận lợi hơn cho việc xây dựng, phát triển Thủ đô thì áp dụng luật ban hành sau; nếu luật ban hành sau có quy định khác mà cần áp dụng thì phải được ghi rõ ngay trong luật đó.

Như vậy, Luật Thủ đô có giá trị pháp lý ưu tiên tối cao trong phạm vi không gian lãnh thổ của Hà Nội đối với các vấn đề đặc thù. Cái khó của chính quyền Hà Nội nằm ở áp lực “tự quản” và ban hành văn bản chi tiết. Việc HĐND và UBND tự mình soạn thảo các quy trình, thủ tục hành chính mà chưa có tiền lệ ở cấp Trung ương đòi hỏi năng lực của bộ máy hành chính phải cực kỳ nhạy bén và chuẩn xác.

Luật sư Hoàng Minh Hiển trong buổi toạ đàm về Luật Thủ đô 2026 tại Báo An ninh Thủ đô

Đối với người dân, doanh nghiệp, khi chính sách đặc thù tại Hà Nội được đi vào vận hành ổn định, người dân sẽ là đối tượng đầu tiên được thụ hưởng những lợi ích từ việc thực thi những chính sách ưu đãi dành riêng cho Thủ đô – luật sư Hoàng Minh Hiển nhấn mạnh.

Cũng theo Luật sư Hoàng Minh Hiển, khoản 2, Điều 8 - Luật Thủ đô 2026 quy định, HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định khác về trình tự, thủ tục cũng thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước ở Trung ương.

Đây chính là một điều khoản mang tính đột phá nhất của Luật Thủ đô nhằm tháo gỡ nút thắt về thủ tục hành chính. Để hiểu đúng tinh thần của điều khoản này, chúng ta cần hiểu rõ cả về bản chất thẩm quyền lẫn giới hạn kiểm soát.

Theo đó, quyền “quy định khác” cho phép HĐND, UBND và Chủ tịch UBND Thành phố được phép vượt ra khỏi các quy định chung của các Bộ, ngành Trung ương về mặt hành chính.

Đây là sự ủy quyền đặc biệt của Quốc hội dành riêng cho chính quyền Hà Nội, giúp thành phố chủ động cắt bỏ các khâu trung gian, thay vì phải ngồi chờ các Bộ, ngành Trung ương sửa đổi các văn bản áp dụng chung cho cả nước.

Điều khoản này được thiết kế ra để rút ngắn và đơn giản hóa TTHC, chứ không phải để đẻ thêm giấy phép con. Cơ chế này vẫn được kiểm soát chặt chẽ thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật của Hà Nội không được phép tự ý đặt ra các điều kiện mới, thủ tục hạn chế quyền lợi của người dân và doanh nghiệp, trừ khi được luật giao.

Khi Hà Nội thiết kế “quy định khác” thì bắt buộc phải trải qua khâu “đánh giá tác động TTHC” nghiêm ngặt của Sở Tư pháp. Văn bản chỉ được thông qua nếu nó giúp cắt giảm thời gian xử lý so với quy định của Trung ương đồn thời ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu để người dân giảm bớt các loại giấy tờ phải nộp - luật sư Hoàng Minh Hiển nhận định.