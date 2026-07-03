Bộ Y tế bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh

ANTD.VN - Bà Trần Khánh Thu, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, nhiệm kỳ 5 năm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cùng lãnh đạo Bộ Y tế tặng hoa chúc mừng tân Phó Cục trưởng

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế đối với bà Trần Khánh Thu, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hưng Yên.

Theo Quyết định số 1968/QĐ-BYT ngày 01/7/2026, Bộ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận, bổ nhiệm Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Khánh Thu, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế Hưng Yên giữ chức Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế.

Thời gian giữ chức vụ của bà Trần Khánh Thu là 05 năm, kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (01/7/2026).

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Cục Phòng bệnh diễn ra trong bối cảnh ngành Y tế đang triển khai nhiều nhiệm vụ mới theo tinh thần đổi mới của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, trong đó có việc thành lập Quỹ Phòng bệnh.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, Quỹ Phòng bệnh được xây dựng trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm hoạt động của Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá nhưng có phạm vi rộng hơn rất nhiều, bao quát nhiều lĩnh vực của công tác dự phòng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết TS.BS Trần Khánh Thu là cán bộ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Trước đây từng công tác tại Sở Y tế Thái Bình, sau đó giữ cương vị Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế Hưng Yên; đồng thời là Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Với nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm quản lý đã tích lũy, trên cương vị mới, bà Trần Khánh Thu được kỳ vọng sẽ nhanh chóng bắt nhịp công việc, phát huy năng lực để tham mưu hiệu quả cho lãnh đạo Bộ trong triển khai các nhiệm vụ của Cục Phòng bệnh cũng như Quỹ Phòng bệnh, góp phần hiện thực hóa chủ trương lấy phòng bệnh làm trọng tâm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS.BS Trần Khánh Thu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Bộ Y tế đã tin tưởng giao trọng trách mới, đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể Cục Phòng bệnh đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của lãnh đạo Bộ cùng các đơn vị trong thời gian tới.