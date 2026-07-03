ANTD.VN - Chiều 2-7, tại UBND phường Phú Lương, Đoàn Thanh niên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội và Chi đoàn Thanh niên Công an phường Phú Lương tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Mùa hè số an toàn năm 2026”, hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và tăng cường công tác tuyên truyền, bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Tại chương trình, Chi đoàn Công an phường Phú Lương đã giới thiệu mô hình “Sổ tay kỹ năng số - Sống an toàn, ứng xử văn minh, tự bảo vệ bản thân trên không gian mạng” với 6 chuyên đề thiết thực về sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện lừa đảo trực tuyến, văn hóa ứng xử trên không gian mạng, quy định pháp luật, kỹ năng xử lý khi trở thành nạn nhân và hệ thống mã QR hỗ trợ tra cứu, trình báo.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu

Thượng tá Lê Minh Hải – Trưởng Công an phường Phú Lương phát biểu tại lễ ký kết

Mô hình sổ tay kỹ năng số với nhiều thông tin hữu ích

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong tuyên truyền, nâng cao kỹ năng số cho Nhân dân; đồng thời đề nghị hai đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung đã ký kết, đẩy mạnh tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, xây dựng mô hình “Khu dân cư số an toàn”, hỗ trợ người dân sử dụng nền tảng số an toàn và nâng cao khả năng phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Đại diện Đoàn cơ sở 2 đơn vị ký kết mô hình phối hợp

Các đại biểu và đoàn viên 2 đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Đoàn Thanh niên Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội, đồng chí Bí thư Đoàn phòng trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Chi đoàn Công an phường Phú Lương triển khai chương trình với phương châm “Thực chất - Sáng tạo - Hiệu quả”, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền trực quan, thường xuyên cập nhật phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao và từng bước hoàn thiện mô hình để nhân rộng tại Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chương trình phối hợp “Mùa hè số an toàn năm 2026” góp phần phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong công tác chuyển đổi số, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho Nhân dân, xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh, lành mạnh, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

“Mỗi người dân là một công dân số thông thái - Mỗi gia đình là một pháo đài an toàn trên không gian mạng".