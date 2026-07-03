Đại sứ Vũ Trung Mỹ đánh giá cao nỗ lực của đoàn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela

ANTD.VN - Ngày 2/7, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vũ Trung Mỹ dẫn đầu đã đến thăm, động viên và kiểm tra tình hình công tác của Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ nhân đạo quốc tế tại bang La Guaira, Venezuela.

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tặng quà cho đoàn cứu hộ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi gặp gỡ ở thực địa, Đại sứ Vũ Trung Mỹ đã ân cần thăm hỏi đời sống, điều kiện sinh hoạt và biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó của các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn. Đại sứ nhấn mạnh việc Việt Nam cử lực lượng cứu hộ, cứu nạn phối hợp hỗ trợ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Vũ Trung Mỹ khẳng định sự hiện diện của Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam tại Venezuela trong thời điểm khó khăn này không chỉ là hành động hỗ trợ nhân đạo kịp thời, mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện và tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Venezuela.



Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam sẽ luôn sát cánh, phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hậu cần, thông tin để đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đại diện cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela và thành viên Đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam

Thông báo với Đại sứ và đoàn công tác Đại sứ quán về tình hình triển khai nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Trưởng đoàn cứu hộ cứu nạn Việt Nam cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại địa phương, song toàn đội luôn duy trì tính kỷ luật cao và sự tập trung tuyệt đối trong công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường ngày 2/7 (giờ địa phương)

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh sự quan tâm, động viên kịp thời của Đại sứ và Đại sứ quán là nguồn động lực to lớn đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ tại thực địa. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đồng thời khẳng định duy trì việc phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng sở tại cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình an toàn, quyết tâm vượt mọi gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước, con người và Công an nhân dân- Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường ngày 2/7 (giờ địa phương)

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã trao tặng đoàn cứu hộ nhiều phần quà và các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ nâng cao đời sống sinh hoạt cho các chiến sĩ tại lán trại dã chiến.



Thay mặt chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo bang La Guaira cũng bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Venezuela.