Khẩn trương rà soát đê điều ứng phó bão số 1

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 9h00 ngày 03/7/2026, bão ở trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam, cường độ cấp 8, giật cấp 10; dự báo, bão di chuyển vào vịnh Bắc Bộ và ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ trong những ngày tới.

Từ ngày 04/7 đến ngày 07/7, trên các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng lên mức BĐI-BĐII.

Để đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, chủ động ứng phó với bão và diễn biến mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong Công điện số 27/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 03/7/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với bão số 01 và mưa lũ sau bão.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn, đặc biệt lưu ý các tuyến đê/đoạn đê xung yếu trực diện biển.

Trong đó, cần chủ động triển khai ngay các biện pháp gia cố mái đê phía biển, mặt đê, đảm bảo an toàn các cống, đoạn đê đang thi công dở dang thuộc các tuyến đê biển, đê cửa sông, hoàn thành trước khi bão đổ bộ (như cống Cao Cổ tại K6+100 đê cửa sông hữu Hóa, cống Doãn Đông tại K0+240 đê biển số 5, Cống Định Cư tại K9+897 đê cửa sông hữu Trà Lý, đoạn từ K3+953-K4+632 đê cửa sông tả Hồng Hà, tỉnh Hưng Yên...).

Tăng cường công tác kiểm tra các tuyến đê biển, đê sông, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 18/2025/TT-BNNMT ngày 19/6/2025 và Thông tư số 10/2026/TT-BNNMT ngày 06/02/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để hộ đê; đồng thời, kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị và chủ động ứng phó với các sự cố, tình huống có thể xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ,tình hình hệ thống đê điều, báo cáo kịp thời các sự cố (nếu xảy ra) về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) để phối hợp chỉ đạo.