Hà Nội: Phòng khám đa khoa Kamly bị dừng hoạt động sau kiểm tra

ANTD.VN - Sau khi kiểm tra và xác định các tồn tại, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Phòng khám đa khoa Kamly dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ chiều ngày 3/8.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Phòng khám đa khoa Kamly dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ chiều ngày 3/8

Chiều 4/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết đoàn kiểm tra của Sở đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám kiểm tra Phòng khám đa khoa Kamly (thuộc Công ty TNHH Kamily, địa chỉ tầng 5, 6, 7 số 119-121 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hà Nội, qua kiểm tra, đoàn kiểm tra bước đầu xác định Phòng khám đa khoa Kamly có nhiều tồn tại.

Cụ thể, phòng khám không đảm bảo một trong những điều kiện sau khi được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Phòng khám cũng không đảm bảo thiết bị y tế và thuốc thiết yếu sử dụng trong các trường hợp cấp cứu; thực hiện các kỹ thuật chưa được Bộ Y tế phê duyệt.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra xác định phòng khám có nội dung quảng cáo vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trước những tồn tại được phát hiện, đoàn kiểm tra Sở Y tế đã yêu cầu Phòng khám đa khoa Kamly dừng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ chiều ngày 3/8.

Đồng thời, phòng khám phải tháo gỡ toàn bộ các nội dung quảng cáo không đúng quy định pháp luật liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở.

Đối với các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Kamily, Sở Y tế Hà Nội đã chuyển cho Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám giám sát việc chấp hành yêu cầu tạm dừng hoạt động của phòng khám cho đến khi có thông báo mới của cơ quan có thẩm quyền.