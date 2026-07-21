Hà Nội bắt đầu triển khai kế hoạch hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm

ANTD.VN - Nhằm triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, có chính sách trợ giá, ưu đãi...

Hà Nội xác định giải pháp trọng tâm là phát triển mạnh hệ thống vận tải hành khách công cộng, chuyển đổi sang xe buýt điện

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện cá nhân vào khu vực trung tâm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành, UBND các xã, phường rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản hướng dẫn, quy trình, thủ tục để triển khai các chính sách một cách thống nhất, minh bạch và hiệu quả.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển mạnh hệ thống vận tải hành khách công cộng; ưu tiên phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, tăng cường kết nối giữa đường sắt đô thị với xe buýt và các loại hình vận tải khác.

Hà Nội sẽ rà soát, đầu tư, nâng cấp hệ thống điểm đầu cuối, điểm trung chuyển, điểm dừng đỗ, nhà chờ xe buýt và các công trình hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng; triển khai lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng điện và năng lượng sạch; thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư, trợ giá, ưu đãi sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng theo quy định.

Thực hiện chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đang sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh; sử dụng phương tiện năng lượng sạch, xanh, thân thiện với môi trường khi mở mới các tuyến buýt.

Đối với các loại hình vận tải khác, phát triển hệ thống bến xe khách liên tỉnh mới kết hợp mạng lưới đường sắt đô thị, bãi đỗ xe trung chuyển, bến xe buýt thành các trung tâm trung chuyển hành khách đa phương thức phù hợp quy hoạch.

Đặc biệt, Kế hoạch của UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiên cứu, xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu vực trung tâm, trên cơ sở đánh giá đầy đủ điều kiện hạ tầng, năng lực đáp ứng của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tác động kinh tế - xã hội và bảo đảm sự đồng thuận của người dân.

Để bảo đảm nguồn lực thực hiện, Thành phố sẽ huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp từ đầu tư công, hợp tác công tư (PPP), vốn ODA, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác...