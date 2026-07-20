Hành trình tìm mộ liệt sĩ - Nghĩa tình người chiến sĩ Công an vì nhân dân

ANTD.VN - Trong những ngày cả nước hướng về kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội đã thực hiện một hành trình đầy ý nghĩa, tìm manh mối phần mộ hai liệt sĩ để giúp Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng hoàn thành tâm nguyện cuối đời. Việc làm ấy không chỉ là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua "3 Nhất" do Bộ Công an phát động, mà còn là nghĩa cử tri ân cao đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tâm nguyện của một người mẹ

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Đoài, xã Sóc Sơn, Hà Nội, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng nay đã 107 tuổi. Trên bàn thờ nghi ngút khói hương là di ảnh hai người con trai của Mẹ là Liệt sĩ Nguyễn Xuân An và Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam. Các anh đã hiến dâng tuổi trẻ nơi chiến trường để đất nước có được hòa bình, độc lập, nhưng hơn nửa thế kỷ trôi qua, phần mộ vẫn chưa được tìm thấy.

Điều Mẹ luôn đau đáu là được một lần biết nơi các con yên nghỉ.

Ngôi nhà nhỏ của mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Phượng

Thấu hiểu nỗi niềm ấy, tập thể cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng, đồng thời quyết tâm tìm kiếm thông tin về phần mộ của hai liệt sĩ. Với những người chiến sĩ Công an, tinh thần "Gần dân nhất" không chỉ là lắng nghe, sẻ chia, mà còn là đồng hành với nhân dân trong những việc thiêng liêng nhất.

Lần theo những dấu vết của ký ức

Cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 Hà Nội cùng thân nhân liệt sĩ rà soát các thông tin tài liệu về thân nhân liệt sỹ

Ban Chỉ huy đơn vị đã thành lập tổ công tác, khẩn trương rà soát các nguồn thông tin. Từ những tấm huân chương đã nhuốm màu thời gian, những kỷ vật còn lưu giữ trong gia đình, đến hồ sơ, tài liệu tại địa phương... tất cả đều được nghiên cứu, đối chiếu cẩn trọng với hy vọng tìm được một manh mối dù là nhỏ nhất.

Những nỗ lực ấy đã đưa đoàn công tác đến gặp bác Vũ Sinh Quân, cựu chiến binh đang sinh sống tại tổ dân phố Bình Xuyên, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Bác Quân từng cùng nhập ngũ, chiến đấu với Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam và cũng là người trực tiếp chôn cất đồng đội sau khi anh hy sinh.

Cựu chiến binh Vũ Sinh Quân chia sẻ ký ức chiến trường cùng cán bộ, chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ.

Cuộc gặp giữa người cựu chiến binh và đoàn công tác diễn ra trong không khí xúc động. Sau hơn nửa thế kỷ, những ký ức chiến trường vẫn được bác Quân nhớ rõ. Từ lời kể của bác, tổ công tác đã xác định thêm nhiều thông tin quan trọng về đơn vị, hướng hành quân, địa danh và khu vực nơi liệt sĩ hy sinh. Toàn bộ dữ liệu được ghi chép, đối chiếu với bản đồ và chuyển đến các cơ quan chức năng để tiếp tục xác minh, phục vụ công tác quy tập.

Cuộc gặp sau hơn nửa thế kỷ

Ngày 20-7-2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) và 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, đoàn công tác Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội đã trở lại thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng. Đi cùng đoàn lần này có bác Vũ Sinh Quân.

Đoàn công tác Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội cùng cựu chiến binh Vũ Sinh Quân thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Phượng.

Cuộc gặp giữa người mẹ liệt sĩ và người đồng đội cũ của con trai sau hơn 50 năm đã để lại nhiều xúc động. Những câu chuyện về người con năm xưa như phần nào làm vơi đi nỗi nhớ khắc khoải của người mẹ đã ở tuổi ngoài trăm.

Trong chuyến thăm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã thăm khám sức khỏe, chăm sóc, động viên và trao quà phụng dưỡng mẹ. Quan trọng hơn, họ mang theo những thông tin mới, thắp thêm hy vọng trên hành trình tìm kiếm hai người con của mẹ.

Mong thêm những cánh tay nối dài

Dù đã có những manh mối quan trọng, hành trình tìm kiếm phần mộ Liệt sĩ Nguyễn Xuân An và Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam vẫn còn nhiều khó khăn.

Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội cùng gia đình rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp cung cấp thông tin từ các cơ quan, ban, ngành, các đồng đội cũ và nhân dân trên cả nước về phần mộ và công tác quy tập của hai liệt sĩ:

Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, sinh năm 1945; nguyên quán Xuân Đoài, Phù Linh, Đa Phúc, Vĩnh Phúc (nay là thôn Đoài, xã Sóc Sơn, Hà Nội); nhập ngũ tháng 01/1966; cấp bậc chiến sĩ; hy sinh ngày 27/3/1968.

Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nam, sinh năm 1951; nguyên quán Xuân Đoài, Phù Linh, Đa Phúc, Vĩnh Phúc (nay là thôn Đoài, xã Sóc Sơn, Hà Nội); nhập ngũ ngày 27/7/1969. Đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Đoàn 305; cấp bậc chiến sĩ; hy sinh ngày 04/01/1970.

Mọi thông tin xin liên hệ Trung tá Nguyễn Hữu Quý, Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội (điện thoại: 0912.831.339) hoặc anh Nguyễn Văn Hội, đại diện gia đình liệt sĩ (điện thoại: 0912.312.480).

Hành trình của cán bộ, chiến sĩ Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 TP Hà Nội không chỉ là cuộc tìm kiếm những phần mộ còn thất lạc, mà còn là sự tri ân đối với những người đã ngã xuống. Tin rằng, với sự chung tay của các cơ quan chức năng, các cựu chiến binh và nhân dân, ngày hai liệt sĩ trở về với mẹ và quê hương sẽ không còn xa.