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Chính trị - Xã hội

Công an phường Kim Liên nhanh chóng hỗ trợ người dân nhận lại tài sản thất lạc

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Linh Nhi

ANTD.VN - Ngay sau khi tiếp nhận chiếc ví của người dân nhặt được, Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã khẩn trương tìm và trao trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Khoảng 8h30 ngày 18-7, Công an phường Kim Liên, Hà Nội tiếp nhận một chiếc ví màu đen do người dân nhặt được, bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, và đề nghị Công an phường hỗ trợ tìm chủ sở hữu để trao trả theo quy định.

Công an phường Kim Liên tiến hành bàn giao tài sản và nhận thư cảm ơn của công dân
Công an phường Kim Liên tiến hành bàn giao tài sản và nhận thư cảm ơn của công dân

Ngay sau đó, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương tiến hành xác minh, rà soát thông tin và nhanh chóng liên hệ được với người đánh rơi tài sản. Đến 9h30 cùng ngày, tại trụ sở Công an phường Kim Liên, toàn bộ giấy tờ và tài sản đã được trao trả đầy đủ cho chủ sở hữu.

Xúc động khi nhận lại tài sản, công dân đã gửi thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và thái độ tận tâm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong quá trình tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ người dân; góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân.

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Từ khóa:

#Công an phường Kim Liên

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