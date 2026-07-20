Tri ân, động viên các đồng chí thương binh và thân nhân liệt sỹ Công an Hà Nội

ANTD.VN -Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, tặng quà thương binh và gia đình liệt sĩ CAND trên địa bàn thành phố.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an thành phố, đại diện Chỉ huy Công an phường Xuân Đỉnh và Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đồng chí Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác thăm hỏi Trung tá Đỗ Xuân Khoa và gia đình

Đoàn công tác đã đến thăm Trung tá Đỗ Xuân Khoa, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội. Thay mặt Bam Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự trân trọng đối với những cống hiến, hy sinh của đồng chí Đỗ Xuân Khoa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Được công nhận là thương binh từ năm 2010, mặc dù mang thương tật, đồng chí Đỗ Xuân Khoa luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; có 5 năm liên tiếp được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là tấm gương tiêu biểu về bản lĩnh, ý chí và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky gửi lời chúc sức khỏe tới Trung tá Đỗ Xuân Khoa và gia đình, mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND, là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trẻ học tập, noi theo.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky mong muốn Trung tá Đỗ Xuân Khoa tiếp tục là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ trẻ học tập, noi theo

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm gia đình liệt sĩ CAND Phạm Công Huy, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cùng đoàn công tác CATP đã thành kính dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phạm Công Huy; ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cùng đoàn công tác thăm hỏi gia đình liệt sĩ Phạm Công Huy

Đồng chí Nguyễn Hồng Ky khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong lực lượng Công an Thủ đô. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Thân nhân Trung tá Đỗ Xuân Khoa và gia đình liệt sĩ Phạm Công Huy bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố cùng các đơn vị; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước, tích cực đóng góp xây dựng quê hương và lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoạt động thăm hỏi nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ là việc làm thường niên của Công an thành phố Hà Nội, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục lòng biết ơn, niềm tự hào và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.