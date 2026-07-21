Chủ tịch Hà Nội chỉ thị khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong những tháng cuối năm 2026

ANTD.VN - Để hoàn thành chỉ tiêu được Thủ tướng giao, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ra Chỉ thị yêu cầu, phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026.

Hà Nội có 30 dự án nhà ở xã hội đã khởi công, đang triển khai thi công xây dựng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 20/7/2026 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số”.

Theo Chỉ thị, đến nay trên địa bàn Hà Nội có 147 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hiện đã giao chủ đầu tư (gồm: 121 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (dân dụng), 23 dự án nhà ở lực lượng vũ trang Công an nhân dân, 03 dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang trong quân đội) với tổng quy mô sử dụng đất khoảng 583,3ha, khoảng 132.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư khoảng 290.500 tỷ đồng.

Có 30 dự án đầu tư đã khởi công xây dựng, đang triển khai thi công xây dựng với quy mô đầu tư khoảng 24.120 căn hộ; trong đó có 11 dự án đầu tư dự kiến hoàn thành xây dựng phần thô công trình trong năm 2026 với khoảng 5.400 căn và 19 dự án đầu tư còn lại dự kiến đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm 2026.

Trong năm 2026, Hà Nội quyết tâm đạt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao (tối thiểu 18.700 căn hộ hoàn thành năm 2026), hướng tới mục tiêu hoàn thành khoảng 25.000 - 27.000 căn hộ nhà ở xã hội đủ điều kiện cung ứng ra thị trường trong năm 2026.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, phấn đấu khởi công toàn bộ 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm. Cùng đó, thúc đẩy tiến độ thi công xây dựng đối với 30 dự án đầu tư đã khởi công và các dự án đầu tư khởi công trong 06 tháng cuối năm 2026; phấn đấu có khoảng 77 dự án hoàn thành thi công xây dựng xong móng, đủ điều kiện cung ứng ra thị trường khoảng 46.100 căn hộ.

Về giải pháp, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, áp dụng cơ chế “làn xanh” trong quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng đối với các hồ sơ về nhà ở xã hội.

Đối với các dự án đầu tư đã có mặt bằng sạch, thành phố ưu tiên, ưu đãi giải quyết ngay các thủ tục về quy hoạch, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng,… để khởi công xây dựng công trình trong tháng 7 và tháng 8/2026.

Về công tác quy hoạch, tăng cường phân cấp triệt để cho UBND cấp xã trong công tác thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo thực hiện ngay công tác giải phóng mặt bằng sau khi UBND Thành phố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đối với các dự án đầu tư đã giao chủ đầu tư trước ngày 30/3/2026, phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng chậm nhất đến ngày 15/8/2026...

Chỉ thị cũng phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.