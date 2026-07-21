Xây dựng môi trường sống an toàn từ việc làm nhỏ, ý nghĩa

Ngày 21-7-2026, ông Trần Đăng Tạo, công dân thôn Chiền, xã Hoài Đức đến điểm thu hồi và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của Công an xã mang theo khẩu súng tự chế bắn đạn chì của người cha để lại tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an.

“Khẩu súng này là kỷ vật do bố tôi để lại. Những ngày qua, nghe cán bộ Công an xã Hoài Đức và chính quyền cơ sở tuyên truyền vận động về việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tôi nhận thức rõ ràng về sự nguy hiểm của việc lưu trữ vũ khí trong nhà nên mang đến giao nộp cho cơ quan công an” - ông Trần Đăng Tạo chia sẻ.

CBCS Công an xã Hoài Đức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do nhân dân tự nguyện giao nộp

Ông Trần Đăng Tạo chỉ là 1 trong số 3 người tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho Công an xã Hoài Đức trong những ngày vừa qua.

Thượng tá Vũ Quang Nam, Trưởng Công an xã Hoài Đức thông tin, hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, Công an xã Hoài Đức đã tham mưu chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Sau quá trình vận động, từ ngày 16 đến 21-7 đã thu hồi 1 kiếm; 1 súng tự chế bắn đạn chì; 1 tuýp sắt đầu gắp dao phóng lợn.

Điểm thu hồi và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo của Công an xã Hoài Đức được bố trí rộng rãi, an toàn

Theo Trung tá Phạm Đức Tài, Phó trưởng Công an xã, trong thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, dẫn đến tai nạn, thương tích và các hành vi vi phạm pháp luật.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, Công an xã Hoài Đức thường xuyên khuyến cáo người người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo dưới mọi hình thức.

“Cùng với việc tổ chức cho lực lượng Cảnh sát khu vực đến tuyên truyền tại các khu vực dân cư, trong các bài tuyên truyền, chúng tôi chủ động vận động cá nhân đang lưu giữ các loại súng săn, súng tự chế, súng hơi, súng bắn đạn chì, vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại vũ khí khác do được cho, tặng, thừa kế, nhặt được hoặc còn lưu giữ từ trước, chủ động đến cơ quan Công an gần nhất để giao nộp theo quy định của pháp luật” - Thiếu tá Phạm Quang Long, Phó trưởng Công an xã cho biết.

Ông Trần Đăng Tạo nhìn nhận, việc tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho xã hội mà còn thể hiện ý thức, trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng cộng đồng văn minh, an toàn. Thông qua tuyên truyền của Công an xã, người dân đã tích cực hơn trong tham gia phát hiện, tố giác các hành vi chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương.

Theo chỉ huy Công an xã Hoài Đức, hưởng ứng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ bằng những hoạt động thiết thực mà còn bằng ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân. “Mỗi khẩu súng được giao nộp, mỗi vật liệu nổ được thu hồi là thêm một phần bình yên cho cộng đồng, góp phần ngăn ngừa tội phạm, tai nạn và bảo vệ cuộc sống hạnh phúc của nhân dân” chính là thông điệp của Công an xã Hoài Đức gửi tới nhân dân.