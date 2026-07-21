Doanh nghiệp nào vừa được Phú Thọ cho chuyển đổi 70ha đất rừng làm sân golf nghìn tỷ?

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có quyết định cho phép Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Thương mại (TUDI) được chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 70 ha đất tại xã Thịnh Minh (thuộc TP Hòa Bình cũ). Đây là quỹ đất rừng sản xuất đã được nhà đầu tư thỏa thuận với các hộ dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sau chuyển đổi, diện tích trên là đất cơ sở thể dục, thể thao, được quy hoạch làm dự án Sân golf Kỳ Sơn. Nhà đầu tư sẽ trả tiền thuê đất hàng năm cho diện tích trên, thời hạn đến ngày 22/7/2072.

Phối cảnh sân golf Kỳ Sơn- Montana CC Hòa Bình đang được giới thiệu

Tỉnh Phú Thọ giao cho Thuế xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ cho doanh nghiệp. UBND xã kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng, triển khai dự án.

Sân golf Kỳ Sơn Hoà Bình được giới thiệu với tên thương mại Montana CC Hòa Bình có quy mô gần 149 ha, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến bố trí sân golf 36 hố đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thời gian hoàn thành vào quý II/2027.

Được thành lập vào tháng 3/2006, Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và Thương mại (TUDI) có trụ sở chính tại Thanh Xuân, Hà Nội. Doanh nghiệp được biết đến là chủ đầu tư Tổ hợp văn phòng, thương mại dịch vụ cao tầng tại số 11 Láng Hạ (Friend's Tower).

Sau sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ mới có 50 sân golf, cụm sân golf với tổng diện tích hơn 9.600 ha. Trong đó, có 7 sân đã đi vào hoạt động, còn 43 dự án trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc thu hút đầu tư.