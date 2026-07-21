Hoạt động thiết thực nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ cơ sở

ANTD.VN -Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền về tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ và các loại đồ chơi nguy hiểm đồng thời triển khai "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID".

Cán bộ Công an phường phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở

Tại hội nghị, cán bộ Công an phường đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phân tích những nguy cơ, hậu quả do việc tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, pháo nổ và đồ chơi nguy hiểm gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Đồng thời, vận động người dân tích cực giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo nổ và đồ chơi có tính chất nguy hiểm.

Toàn cảnh hội nghị

Cũng trong chương trình, Công an phường đã triển khai "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID" tới đoàn viên, thanh niên và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở trên địa bàn phường.

Nội dung tập trung hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNeID, khai thác các tiện ích của tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ điện tử, đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và xã hội số.

Thông qua hội nghị, các đại biểu đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ; đồng thời phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong việc lan tỏa các tiện ích của ứng dụng VNeID, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn phường Vĩnh Tuy.