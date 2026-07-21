Tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, hoàn thành trước 30/8

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT vừa thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp cấp xã, hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để nâng cao hiệu quả giáo dục.

Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Nội vụ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Văn bản nêu rõ, tiếp theo công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Bộ GDĐT tại văn bản số 157-BC/ĐU ngày 18/7/2026, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo.

Các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo đó, các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 6/9/2026.

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng ký Công điện số 50/CĐ-TTg ngày 20-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng, bảo đảm chất lượng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan liên quan, đề nghị các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và yêu cầu các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố biên giới đất liền tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 42/CĐ-TTg ngày 23-5-2026; Thông báo số 317/TB-VPCP ngày 20-6-2026; khẩn trương rà soát tiến độ thực hiện; tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên cao nhất các nguồn lực phục vụ xây dựng, hoàn thiện các trường theo mục tiêu, kế hoạch, thời hạn đề ra, bảo đảm chất lượng, an toàn, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Huy động tối đa các lực lượng, các nguồn lực, bám sát các công trường, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công liên tục "3 ca, 4 kíp", thi công liên tục 24/24 giờ, bảo đảm an toàn lao động, công trình; rà soát toàn bộ các dự án, công trình; ưu tiên, hỗ trợ, tập trung các nguồn lực, điều chuyển nhân lực từ các dự án không cấp bách, ưu tiên cao nhất cho thi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành các trường đúng thời hạn, bảo đảm chất lượng theo quy định.

Kiểm tra tiến độ của từng công trình hằng ngày, hằng tuần; phân công rõ người, rõ việc, chịu trách nhiệm đối với từng hạng mục công trình; có phương án bù tiến độ theo ngày; chủ động các biện pháp xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, máy móc, thiết kế, thủ tục, vốn đầu tư...; quyết tâm hoàn thành toàn bộ các trường đã khởi công giai đoạn 1 trước ngày 30-8-2026.