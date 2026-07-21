Thăm hỏi, tặng quà gia đình các liệt sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Sáng 21-7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Đoàn công tác Công an thành phố Hà Nội do Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an thành phố đến thăm, tặng quà gia đình các liệt sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đoàn thắp nén hương thơm tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ

Đoàn đã đến thăm gia đình liệt sĩ Đỗ Đức Việt, liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Cầu Giấy (cũ); và gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Cầu Giấy (cũ).

Đoàn công tác của CATP thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Đặng Anh Quân, nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC, Công an quận Cầu Giấy (cũ)

Đoàn công tác của CATP thăm, tặng quà gia đình liệt sĩ Đỗ Đức Việt

Thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

Tại gia đình các liệt sỹ, Thiếu tướng Lê Văn Tuân cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống thân nhân các liệt sĩ; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ gìn bình yên Thủ đô.

Hoạt động là việc làm thiết thực, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đối với các gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn PCCC và CNCH.