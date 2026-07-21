Mãi ghi nhớ công ơn những người đã hy sinh máu xương cho Tổ quốc

ANTD.VN - Ngày 21-7-2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ do Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn đã thăm, tặng quà các gia đình là thân nhân liệt sỹ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam được thành lập ngày 18-10-1956 tại Ấp xóm mới, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, là đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, Cơ quan thường trực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tại TP.HCM.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, CBCS Đoàn 180 đã phát huy tinh thần mưu trí, dũng cảm, kiên cường chiến đấu, bảo vệ tuyệt đối an toàn các đồng chí lãnh đạo và Căn cứ Trung ương Cục - cơ quan đầu não của Cách mạng miền Nam Việt Nam; đã chiến đấu trên 413 trận lớn nhỏ; tiêu diệt và làm bị thương hơn 4.700 tên địch; bắn rơi 29 máy bay lên thẳng, 1 máy bay AD 6, phá hủy 76 xe tăng và xe bọc thép…

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thăm hỏi, động viên thân nhân các liệt sỹ

Tổ chức bảo vệ 33 lần cấp ủy di chuyển căn cứ; 1.277 chuyến công tác của các đồng chí lãnh đạo; 590 lần đưa đón các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục và khách đến làm việc tại cơ quan “R”, hàng trăm cuộc hội họp lớn nhỏ an toàn...

Trực tiếp xây dựng 46 căn cứ mới, 1.350 căn nhà làm việc; đào hàng nghìn mét giao thông hào, các công sự chiến đấu, phục vụ Cấp ủy làm việc an toàn trong điều kiện máy bay B52 địch đánh phá ác liệt nhất. Trong công tác, chiến đấu, hơn 500 CBCS của Đoàn 180 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác thắp hương tri ân tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ

Thành kính dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, tại các gia đình, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ CBCS Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam; động viên các thân nhân các liệt sỹ phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng khẳng định, nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, việc chăm lo các gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh quan tâm, đó không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là tình cảm, sự tri ân sâu sắc của CBCS Bộ Tư lệnh Cảnh vệ với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng nói chung, với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam nói riêng.

Trong dịp này, đoàn công tác đã đến thăm hỏi 21 gia đình thân nhân liệt sỹ của Đoàn 180 An ninh Vũ trang miền Nam

Đây cũng là dịp để CBCS lực lượng Cảnh vệ ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần cách mạng và ý thức trách nhiệm của thể hệ hôm nay; tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng lực lượng Cảnh vệ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 21 gia đình là thân nhân liệt sỹ Đoàn 180 an ninh vũ trang miền Nam hiện đang sinh sống tại các địa phương Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp với tổng giá trị các phần quà trên 77 triệu đồng.

Thiếu tướng Phạm Văn Hùng kiểm tra tiến độ Công trình tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam

Trong chuyến công tác, đồng chí Phó Tư lệnh đã kiểm tra tiến độ và động viên công nhân thi công Công trình tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương cục miền Nam, xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đây là công trình quan trọng do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vận động triển khai xây dựng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và 70 năm Ngày thành lập Phòng Cảnh vệ miền Nam (18/10/1956 - 18/10/2026).