Mặt trận thành phố tặng quà gia đình chính sách tại xã Sóc Sơn

ANTD.VN -Sáng 20-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố đến thăm, tặng quà các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Sóc Sơn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình chính sách

Sáng 20-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố đến thăm, tặng quà các cá nhân tiêu biểu trên địa bàn xã Sóc Sơn. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Ngô Văn Tần, sinh năm 1954 là thương binh, trú tại thôn Đông; bà Hồ Thị Giàng, sinh năm 1936, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đình Tào, ở thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn.

Tại các gia đình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; động viên con cháu tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tiếp tục chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Bà Hồ Thị Giàng và ông Nguyễn Đình Tôn là bố, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Đình Tào. Hai cụ có 10 người con, trong đó liệt sĩ Nguyễn Đình Tào đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Dù tuổi cao, hai cụ vẫn giữ sức khỏe ổn định, tự chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hằng ngày và đang sống cùng nhau. Các con sống gần nhà thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc hai cụ.

Còn ông Ngô Văn Tần nhập ngũ tháng 4-1974, hiện hưởng chế độ thương binh tỷ lệ 21% và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ 61%. Là đảng viên có 41 năm tuổi Đảng, ông luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, bảo vệ môi trường, xây dựng thôn, xóm sáng - xanh - sạch - đẹp; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của địa phương.

Gia đình ông Tần đã hiến đất để mở rộng đường giao thông. Ông được tặng Huy chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba. Hiện ông đang điều trị ung thư phổi giai đoạn 2 sau phẫu thuật.

Hoạt động thăm, tặng quà người có công, thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của thành phố đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.