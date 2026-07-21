Không chạy theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, luyện thi

ANTD.VN - Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến về quy định tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hay nhồi nhét kiến thức các môn học.

Bộ GD-ĐT dự kiến đưa ra quy định tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình.

Quy định các cơ sở giáo dục tuyệt đối không sử dụng giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu để dạy trước chương trình, luyện thi, nhồi nhét kiến thức là điểm đáng chú ý trong dự thảo Thông tư quy định về tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo là làm rõ hai nhóm hoạt động giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học.

Theo đó, hoạt động giáo dục tăng cường nhằm củng cố, mở rộng kiến thức, kỹ năng, phát triển phẩm chất, năng lực cho người học, góp phần thực hiện mục tiêu chương trình nhưng không thuộc nội dung chương trình bắt buộc, được tổ chức trong khung thời gian hoạt động giáo dục của nhà trường.

Dự thảo thông tư quy định, hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học là hoạt động do sở giáo dục và đào tạo tổ chức, quản lý trên cơ sở tự nguyện đăng ký của học sinh và cha mẹ học sinh, nhằm phát triển năng khiếu, sở thích cá nhân, rèn kỹ năng sống ngoài nội dung bắt buộc và được thực hiện ngoài thời gian chính khóa.

Nội dung hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tập trung vào bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao; các chương trình ngoại ngữ nâng cao; câu lạc bộ sở thích, dự án học tập, giao lưu văn hóa, trải nghiệm sáng tạo; các hoạt động kĩ năng bổ trợ theo nguyện vọng cá nhân. Việc tham gia hoàn toàn dựa trên nhu cầu, sở thích, năng khiếu, định hướng nghề nghiệp và sự tự nguyện của học sinh.

Theo dự thảo thông tư quy định, tuyệt đối không được sử dụng các hoạt động giáo dục tăng cường và theo nhu cầu người học để dạy trước chương trình, ôn tập, luyện thi hay nhồi nhét kiến thức các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông những nội dung vốn thuộc phạm vi điều chỉnh của quy định về dạy thêm, học thêm.

Dự thảo thông tư cũng quy định cụ thể điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí. Theo đó, dự thảo cho phép tổ chức hoạt động tại các địa điểm ngoài nhà trường có tính chất đặc thù như doanh nghiệp, làng nghề, nông trại, không gian trải nghiệm. Người đứng đầu cơ sở giáo dục phải trực tiếp đánh giá điều kiện an toàn thực tế và báo cáo cơ quan quản lý giáo dục phê duyệt trong kế hoạch hoạt động trước khi triển khai.

Dự thảo cũng quy định mức thu không được vượt quá mức trần quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; bảo đảm tính công khai, minh bạch theo các quy định hiện hành.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, dự thảo thông tư được xây dựng nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo định hướng phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với thực tiễn triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong bối cảnh dạy học 2 buổi/ngày, yêu cầu đưa kiến thức về năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI) vào trường học theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.