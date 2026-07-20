ANTD.VN - Ngày 20-7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Hà Nội hỗ trợ Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng viết: “Trong những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tại xã Mường Than và một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, lãnh đạo thành phố Hà Nội gửi tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Lai Châu lời thăm hỏi ân cần, sự sẻ chia sâu sắc; đồng thời gửi lời chia buồn tới các gia đình có người tử vong, mất tích, bị thương và các hộ gia đình chịu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Với tình cảm “Tương thân, tương ái” và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gửi tới Quỹ Cứu trợ của tỉnh Lai Châu, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu quản lý, số tiền 5 tỷ đồng, góp phần giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

“Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước; sự chung tay, sẻ chia của các địa phương trong cả nước cùng truyền thống đoàn kết, ý chí vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu, địa phương sẽ sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân và tiếp tục phát triển”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng gửi gắm.

Nắm bắt được tình hình thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng do mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã báo cáo, xin ý kiến Bí thư Thành ủy và Thường trực Thành ủy Hà Nội về việc hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định trích Quỹ Cứu trợ thành phố 5 tỷ đồng chuyển vào tài khoản Quỹ Cứu trợ do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu quản lý, để kịp thời triển khai công tác hỗ trợ theo quy định.

Khoản hỗ trợ được ưu tiên dành cho các gia đình có người chết, mất tích, bị thương; các hộ có nhà ở bị sập, hư hỏng nặng; góp phần giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Sự hỗ trợ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Thủ đô Hà Nội với đồng bào các địa phương trong cả nước, nhất là trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn.