ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đề xuất thu phí phương tiện vào một số khu vực, hạn chế xe cá nhân nhằm giảm ùn tắc, ô nhiễm và thúc đẩy người dân dùng giao thông công cộng.

Hôm nay (15/6), HĐND TP Hà Nội xem xét việc hạn chế phương tiện cá nhân, thu phí giảm ùn tắc giao thông

Hôm nay (15/6), kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội tiếp tục ngày làm việc thứ hai để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó phần lớn là các nghị quyết triển khai thi hành Luật Thủ đô năm 2026.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đô thị, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển vận tải; hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo dự thảo Nghị quyết, Hà Nội sẽ thực hiện phân vùng hoạt động của một số loại phương tiện cơ giới đường bộ phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng. Thành phố cũng áp dụng các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân theo quy định của pháp luật.

UBND TP quy định khu vực hạn chế hoạt động, phạm vi hoạt động, khung giờ hoạt động và chủng loại phương tiện cơ giới đường bộ được phép hoạt động phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Về việc thu phí chống ùn tắc giao thông, cơ quan soạn thảo đề xuất thực hiện thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào một số khu vực nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

UBND TP xác định khu vực áp dụng thu phí giảm ùn tắc giao thông và xây dựng phương án thu phí trên cơ sở điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông, năng lực tổ chức thực hiện, khả năng kiểm soát và quản lý thu phí, đồng thời đánh giá tác động kinh tế – xã hội, môi trường. Các phương án này phải được lấy ý kiến nhân dân, các tổ chức và cá nhân có liên quan trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo UBND TP Hà Nội, các biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân và áp dụng phí giảm ùn tắc giao thông nhằm tạo động lực thúc đẩy người dân chuyển đổi thói quen đi lại, tăng sử dụng các loại hình vận tải công cộng như đường sắt đô thị, xe buýt điện và các phương tiện phi cơ giới; đồng thời góp phần cải thiện chất lượng môi trường không khí của Thủ đô.

Hiện tỷ lệ đáp ứng của vận tải hành khách công cộng mới chỉ đáp ứng được khoảng 19,5% nhu cầu đi lại của người dân, cách rất xa mục tiêu 30% - 35% mà thành phố đề ra.

Cùng với đó, thực trạng ô nhiễm không khí đô thị chạm ngưỡng nguy hại cho sức khỏe. Các kết quả quan trắc môi trường thực tế cho thấy Hà Nội liên tục nằm trong danh sách các thành phố có chỉ số chất lượng không khí (AQI) kém ổn định, mật độ bụi mịn (PM_{2.5}) thường xuyên vượt ngưỡng quy chuẩn quốc gia.