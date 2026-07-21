Đoàn kết, đồng lòng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện

Toàn cảnh hội nghị

Dự hội nghị có Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Phó Trưởng ban Công tác dân vận, tôn giáo và hội quần chúng (Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội); đồng chí Đặng Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Đoàn thể và các hội (Ban Dân vận Thành ủy).

Về phía Công an thành phố Hà Nội có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đại tá Đinh Xuân Bình, Phó Chủ tịch Hội cựu CAND Thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát chủ trương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội đã ra quyết định thành lập và chỉ định ban lãnh đạo đối với 126 Chi hội cấp Cơ sở. Tính đến nay, tổ chức Hội toàn thành phố có 19.361 hội viên. Đã có 76/126 Chi hội cấp Cơ sở có quyết định thành lập Ban Vận động, trong đó 56 đơn vị đã tổ chức xong Đại hội thành lập.

Thực hiện Quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, đã có 93/126 đơn vị Hội cấp Cơ sở ký kết và triển khai hiệu quả các nội dung phối hợp. Các cấp Hội đã xây dựng nhiều chuyên đề, mô hình bám sát thực tiễn như: “Tuyến đường tự quản về trật tự giao thông và vệ sinh môi trường”, “Cổng trường an toàn về an ninh trật tự”, phối hợp vận động thu nộp vũ khí, vật liệu nổ và phòng ngừa tệ nạn ma túy. Hiện nay, có hơn 2.200 hội viên đang trực tiếp tham gia cấp ủy, chính quyền và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành quy trình bầu bổ sung Thượng tá Vũ Thị Kim Yến, Chánh văn phòng Hội vào Ban Chấp hành Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2029.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội trong 6 tháng đầu năm. Khẳng định Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của tổ chức Hội, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các lực lượng chức năng thuộc Công an thành phố và Công an các xã, phường khẩn trương phối hợp, tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức.

"Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Hội trong 6 tháng đầu năm" - Đồng chí Phó Giám đốc CATP cho biết

Trực tiếp hỗ trợ, tra cứu, xác minh và hoàn thiện thủ tục thành lập các tổ chức Hội cấp Cơ sở còn lại trước ngày 19-8-2026; khẩn trương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thống nhất công nhận tổ chức Hội là hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đồng thời, Công an thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, bàn giao trụ sở làm việc cho Hội Cựu CAND Thành phố. Công an các xã, phường có trách nhiệm chủ động bố trí phòng làm việc, trang thiết bị, cử cán bộ hỗ trợ công tác văn thư cho các tổ chức Hội cùng cấp.

Các đơn vị chức năng cần duy trì việc cung cấp thông tin định kỳ về tình hình an ninh, trật tự để hội viên nắm bắt; đồng thời chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức gặp mặt hội viên nhân kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Qua đó, Công an thành phố luôn trân trọng, ủng hộ và mong muốn các cấp Hội Cựu CAND tiếp tục phát huy kinh nghiệm quý báu, đồng hành cùng lực lượng Công an cơ sở trong việc tham mưu các giải pháp phòng, chống tội phạm và vận động quần chúng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, AHLLVTND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Quán triệt nhiệm vụ thời gian tới, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam yêu cầu các cấp Hội bám sát định vị pháp lý là tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Các đơn vị cần đối chiếu sát sao Điều lệ Hội, tập trung thực hiện triệt để 5 nhiệm vụ cốt lõi được giao phó, tiêu biểu như tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và vận động thu hồi vũ khí...

Để tháo gỡ vướng mắc về thẩm quyền công nhận tại địa phương, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương chỉ đạo các đơn vị khi chuẩn bị thành lập phải xây dựng đề án hoạt động và nhân sự có tính thuyết phục cao, gắn chặt với các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn. Việc chứng minh rõ vai trò, vị trí qua đề án là cơ sở pháp lý bắt buộc để cấp ủy, chính quyền báo cáo cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định công nhận và cấp kinh phí hoạt động.

Đồng thời, lực lượng Cựu CAND phải xác định rõ vai trò nòng cốt, đưa ngay các tiêu chí vào chương trình công tác nhằm đón đầu Nghị quyết chuyên đề của Trung ương sắp ban hành về xây dựng địa bàn cơ sở an toàn, văn minh, trật tự và kỷ cương. Việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao phó trong giai đoạn này chính là tiền đề chiến lược mang tính quyết định để tiến tới mục tiêu đưa Hội Cựu CAND trở thành tổ chức chính trị - xã hội.

Thông tin thêm về các điểm mới của tổ chức Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam cho biết Điều lệ Hội (sửa đổi, bổ sung) đã chính thức quy định tư cách pháp nhân của tổ chức Hội cấp Cơ sở; hạ thấp tiêu chuẩn thời gian công tác đối với công an cơ sở khi tham gia Hội. Hội Cựu CAND Việt Nam cũng đã chính thức là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và được cơ cấu đại biểu đại diện tham gia Quốc hội.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu đáp từ và kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Chủ tịch Hội Cựu CAND thành phố Hà Nội trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng thời ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và kết quả tích cực mà các cấp Hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026...

Để hoàn thành thắng lợi chương trình công tác những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch Hội yêu cầu toàn thể cán bộ, hội viên tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm hoàn thành dứt điểm việc tổ chức Đại hội thành lập đối với các tổ chức Hội cấp cơ sở còn lại trước ngày 19-8. Ngay sau khi thành lập, các đơn vị cần khẩn trương kiện toàn bộ máy, củng cố tổ chức và bám sát quy chế hoạt động, quy chế phối hợp công tác đã được thống nhất.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên. Chủ động bám sát các nhiệm vụ trọng tâm do Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương giao phó, từ đó tổ chức các phong trào thi đua thiết thực nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Đồng thời, tổ chức Hội cần tiếp tục duy trì và lan tỏa truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân thông qua việc đẩy mạnh công tác nghĩa tình đồng đội, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi nhấn mạnh, sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2026 của toàn thể cán bộ, hội viên sẽ là nền tảng, tiền đề vững chắc để tổ chức Hội tiếp tục phát triển, vươn tới những mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tiếp theo.