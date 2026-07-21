Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Ban Chỉ huy Công an phường Ba Đình đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố và Bộ Công an để triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ.

Cán bộ Công an phường Ba Đình bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV

Theo đó, Công an phường Ba Đình đã phối hợp chặt chẽ với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội cùng các đơn vị của Bộ Công an tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực diễn ra hội nghị và trên các tuyến đường phục vụ các đoàn đại biểu.

Lực lượng chức năng đồng thời triển khai phương án phân luồng, điều tiết, hướng dẫn giao thông khoa học, bảo đảm các đoàn đại biểu di chuyển thông suốt, an toàn, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Song song với công tác bảo vệ mục tiêu, Công an phường Ba Đình đã thành lập 5 tổ công tác sử dụng phương tiện chuyên dụng tổ chức tuần tra, kiểm soát trên toàn địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Cán bộ chiến sỹ Công an phường Ba Đình phối hợp các lực lượng bảo vệ khu vực diễn ra hội nghị

Đặc biệt, lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp dừng, đỗ xe ô tô không đúng quy định trên các tuyến đường đoàn đại biểu đi qua; kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc giao thông, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, sạch đẹp trong thời gian diễn ra hội nghị.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Ba Đình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ", bám sát từng tuyến phố, từng khu vực trọng điểm, bảo đảm xử lý nhanh chóng, hiệu quả mọi tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo, phương án khoa học và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, Công an phường Ba Đình quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, góp phần vào thành công chung của hội nghị, đồng thời tiếp tục khẳng định hình ảnh lực lượng Công an Thủ đô bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là điểm tựa bình yên của nhân dân.