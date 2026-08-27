Ngân hàng cảnh báo những trường hợp cần cảnh giác kẻ gian đánh tráo chip thẻ

ANTD.VN - Hàng loạt ngân hàng lớn như MB, Techcombank, VPBank, VIB, Vietbank… đồng loạt phát đi cảnh báo về thủ đoạn đánh tráo chip bảo mật ngay trên thẻ ngân hàng của khách hàng.

Các trường hợp dễ bị đánh tráo chip

Chip EMV là con chip bảo mật màu vàng gắn trên mặt thẻ, làm nhiệm vụ mã hóa, xác thực giao dịch và bảo vệ thông tin người dùng.

Khi hoạt động thanh toán thẻ ngày càng phổ biến và trong bối cảnh các ngân hàng siết chặt các hàng rào kỹ thuật bảo vệ khách hàng đối với hoạt động thanh toán online, một thủ đoạn mới đã xuất hiện, đó là các đối tượng lừa đảo trực tiếp bóc tách phần chip thật từ thẻ của nạn nhân để gắn sang một phôi thẻ khác nhằm mục đích quẹt thẻ gian lận.

Để che giấu hành vi và kéo dài thời gian phát hiện, chúng tinh vi gắn lại một con chip giả hoặc chip đã hỏng vào thẻ gốc của khách hàng. Bằng mắt thường, nếu không chú ý kỹ, người dùng sẽ rất khó nhận ra sự thay đổi này cho đến khi tiền trong tài khoản đột nhiên bốc hơi.

Khách hàng phải luôn để thẻ trong tầm mắt khi thực hiện thanh toán

Theo cảnh báo của các ngân hàng, các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ (nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ...) nhằm bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý.

Sau khi lấy được chip thật, đối tượng gắn vào phôi thẻ khác để tạo thẻ giả. Cuối cùng, chúng sử dụng thẻ giả gắn chip thật để thực hiện giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các trường hợp thường bị lợi dụng để đánh tráo thẻ chip được ngân hàng cảnh báo, như: Khi khách hàng thanh toán tại POS. Các đối tượng sẽ can thiệp vào thẻ khi khách hàng mất cảnh giác hoặc khách hàng để thẻ rời khỏi tầm kiểm soát.

Các đối tượng cũng lợi dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng trái phép. Theo đó, chúng yêu cầu khách hàng giao thẻ và mã PIN để thực hiện hành vi đánh tráo.

Ngoài ra, các đối tượng có thể giả danh nhân viên ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ, lấy lý do đổi thẻ, nâng cấp thẻ, xử lý sự cố để yêu cầu khách hàng giao thẻ vật lý.

Các đối tượng cũng có thể dàn cảnh, tạo tình huống để mượn thẻ hoặc chiếm giữ thẻ trong thời gian ngắn, sau đó thực hiện đánh tráo.

Dấu hiệu nhận biết thẻ đã bị đánh tráo con chip là: Chip thẻ bị bong tróc, trầy xước, lệch vị trí hoặc có dấu hiệu bị dán keo. Thẻ không thể giao dịch tại ATM, POS, hoặc cắm vào máy POS vẫn dùng được, nhưng tính năng Chạm (Contactless) không hoạt động. Đặc biệt là khi xuất hiện các giao dịch mà khách hàng không thanh toán.

Khi đó, khách hàng cần kiểm tra ngay xem chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè hoặc trầy xước bất thường hay không.

Không để thẻ xa tầm mắt

Để tránh rủi ro này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng phải: Luôn giữ thẻ trong tầm mắt khi thanh toán tại các địa điểm cung cấp dịch vụ như cửa hàng, quán ăn, siêu thị; Không cho ai mượn thẻ dù đó là người thân, bạn bè;

Thường xuyên kiểm tra tình trạng thẻ, đặc biệt sau mỗi lần giao dịch để kịp thời phát hiện dấu hiệu bị tráo chip; Không sử dụng các dịch vụ rút tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng không được cấp phép.

Ngân hàng cũng khuyến cáo khách hàng cảnh giác khi giao dịch quốc tế, đặc biệt đối với các giao dịch “Card-Present” tại các nước có rủi ro cao như Thailand, Lào, Malaysia, Hong Kông (Trung Quốc) – là các nước, khu vực đang có cảnh báo từ Tổ chức thẻ cho loại hình gian lận này.

Các khách hàng cũng được khuyến cáo ưu tiên sử dụng các phương thức thanh toán không tiếp xúc (Contactless) hoặc bằng các ví điện tử uy tín như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay… để hạn chế việc đưa thẻ vật lý cho người khác.

Đồng thời, cần đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư để kịp thời phát hiện giao dịch bất thường.

Khi phát hiện thẻ có dấu hiệu bị can thiệp hoặc tài khoản phát sinh giao dịch bất thường: cần thực hiện khóa thẻ, liên hệ ngân hàng và trình báo Cơ quan công an để được hỗ trợ.