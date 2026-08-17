Bị khởi tố vì giao xe cho người không đủ điều kiện, gây tai nạn nghiêm trọng

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố đối tượng vì giao xe cho người không đủ điều kiện, gây tai nạn nghiêm trọng...

Tối 9/11/2024, tại tổ dân phố Đông Lương, phường Bích Động, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (cũ), nay là tổ dân phố Đông Lương, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh đối tượng Ngô Minh Nhật tự tháo biển kiểm soát chiếc xe máy Honda Wave của gia đình cất vào cốp, rồi điều khiển xe đến khu vực Trường Trung học cơ sở Lương Phong (xã Hiệp Hòa) để gặp nhóm bạn.

Tại đây, Ngô Duy Hùng (sinh năm 2007) đề nghị được cầm lái. Dù biết rõ Hùng chưa có giấy phép lái xe mô tô, Nhật vẫn giao xe cho Hùng điều khiển, còn mình ngồi phía sau.

Khi di chuyển tới nút giao đường Hoàng Hoa Thám - Vương Văn Trà, Hùng điều khiển xe vượt đèn đỏ và đâm vào sườn bên trái xe ô tô Honda City do anh H. V.T (sinh năm 1983) điều khiển đang đi đúng tín hiệu đèn xanh. Cú va chạm mạnh khiến Hùng và Nhật đều bị thương, hai phương tiện hư hỏng nặng với tổng giá trị thiệt hại hơn 43 triệu đồng.

Kết quả giám định xác định Ngô Duy Hùng bị tổn thương cơ thể 96% (hiện vẫn hôn mê sâu); Ngô Minh Nhật bị thương tích 2%. Nguyên nhân tai nạn được xác định hoàn toàn do người điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ. Anh H. V. T chấp hành đúng quy định giao thông nên không có lỗi.

Đối với Ngô Duy Hùng, tuy vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhưng hậu quả thương tích nặng do chính bản thân gây ra nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Đối với Ngô Minh Nhật, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nhật có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi biết rõ bạn chưa có giấy phép lái xe nhưng vẫn giao phương tiện gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng của Nhật đã cấu thành tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật . Tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, đặc biệt là học sinh, người chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi. Khi lưu thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải chấp hành nghiêm hiệu lệnh đèn giao thông, không phóng nhanh, lạng lách hay tham gia rượt đuổi gây mất an ninh trật tự.