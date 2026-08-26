Test ma túy, chất cấm gần 1.700 công nhân, người lao động

ANTD.VN -Ngày 26-8, Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành test ma túy, chất cấm đối với gần 1.700 công nhân, người lao động làm việc, tạm trú tại khu vực công trường, lán trọ trên địa bàn.

Chỉ huy Công an xã Gia Lâm cho biết, đơn vị được CATP Hà Nội chọn để triển khai xây dựng mô hình Công an xã, phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự giai đoạn 2026-2030. Với tinh thần chủ động, Công an xã đã xây dựng, triển khai kế hoạch tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Gia Lâm phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons và Công ty Bảo vệ Vincon đã tổ chức kiểm tra, test ma túy đối với gần 1.700 công nhân, người lao động làm việc, tạm trú tại khu vực công trường, lán trọ trên địa bàn.

Lực lượng chức năng vào các khu lán trại để lấy mẫu xét nghiệm

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh ma túy theo quy định; đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người lao động trong việc chủ động phòng ngừa và đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Công tác lấy mẫu, xét nghiệm ma túy, chất cấm đáp ứng phương châm "lấy phòng để chống"

Theo chỉ huy Công an xã Gia Lâm, hoạt động này nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ ma túy xâm nhập vào môi trường lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công nhân, người lao động. Qua công tác kiểm tra, mục tiêu quan trọng đặt ra là nâng cao ý thức tự phòng ngừa, phòng tránh và tự kiểm soát - quản lý trước tệ nạn ma túy đối với người lao động và chủ quản lý lao động.

Gần 1.700 công nhân, người lao động sẽ được tiến hành test ma túy

Thời gian tới, Công an xã Gia Lâm tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị bảo vệ và lực lượng cơ sở tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, chủ động phòng ngừa, không để tệ nạn ma túy phát sinh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại buổi kiểm tra, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons và Công ty Bảo vệ Vincon bày tỏ cảm ơn lực lượng Công an xã Gia Lâm đã chủ động, trách nhiệm trong công tác phối hợp, chặn “nguồn” tội phạm, tệ nạn có thể hình thành trong môi trường làm việc. “Khi và chỉ khi có được đội ngũ người lao động, công nhân chấp hành pháp luật và sức khỏe tốt, thì mới có được môi trường sản xuất an toàn, hiệu quả”, đại diện Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư xây dựng Vincons và Công ty Bảo vệ Vincon chia sẻ.