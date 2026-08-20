VETC xin lỗi chủ xe và tạm dừng không thu phí từ tài khoản giao thông

ANTD.VN - VETC gửi lời xin lỗi khách hàng và cho biết, sẽ tạm thời chưa thu khoản phí duy trì tài khoản 6.600 đồng/tháng đối với các chủ phương tiện đã định danh tài khoản giao thông.

Liên quan đến việc VETC và ePass triển khai thu phí quản lý tài khoản và thông báo giao dịch xe qua trạm với mức 6.600 đồng/tháng gây bức xúc trong dư luận những ngày qua, Công ty TNHH Thu phí không dừng VETC vừa phát đi thông tin cho biết, VETC trân trọng ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách phí dịch vụ Ví VETC vừa qua.

“Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận rằng quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và chưa tạo được trải nghiệm tốt cũng như sự đồng thuận của khách hàng”, thông báo của phía VETC nêu.

Cũng bởi vậy, thông báo nêu rõ, VETC quyết định chưa áp dụng và tạm dừng triển khai chính sách phí này để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Trong thực tế, hệ thống Ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào tới thời điểm hiện tại.

Phía VETC cho biết, sẽ tạm dừng thu khoản phí duy trì tài khoản 6.600 đồng/tháng

Tại thông báo này, phía VETC một lần nữa cho hay, ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư Ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của VETC. Đây là các yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng mà VETC có trách nhiệm tuân thủ.

“VETC hiểu và trân trọng kỳ vọng của khách hàng về một dịch vụ thuận tiện, minh bạch, hợp lý và có quyền lựa chọn. Chúng tôi sẽ rà soát toàn diện, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng giải pháp tối ưu, phù hợp hơn”, thông báo đề cập.

Song song, VETC sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng, đơn vị chuyển mạch và đối tác liên quan; tối ưu hệ thống vận hành và đề xuất các chính sách nhằm giảm chi phí phát sinh. VETC cũng sẽ nghiên cứu, phát triển thêm các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng, qua đó mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho khách hàng sử dụng Ví VETC.

VETC nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi quý khách hàng vì những băn khoăn và trải nghiệm chưa tốt vừa qua; đồng thời trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, góp ý và đồng hành của khách hàng”, thông báo bày tỏ.

Phía VETC cũng cho hay, sẽ công bố rõ các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, VETC sẽ xây dựng lộ trình và mục tiêu kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Song song, VETC sẽ làm việc với các tổ chức tín dụng, đơn vị chuyển mạch và đối tác liên quan, tối ưu hệ thống vận hành và đề xuất các chính sách nhằm giải chi phí phát sinh.

Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Những ngày qua, làn sóng người tiêu dùng phản đối về việc thông báo thu phí duy trì tài khoản thu phí không dừng ETC của hàng triệu hành khách từ phía VETC và ePass đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của hàng triệu chủ phương tiện là cá nhân và doanh nghiệp.

Các quan điểm đều cho rằng, mức thu 6.600 đồng/tháng không phải là số tiền lớn nhưng cách thức thu và cách giải thích của phía VETC cũng như ePass là không thoả đáng.

Tài khoản giao thông để thu phí tự động không dừng cho phương tiện qua trạm BOT, đi cao tốc là chủ trương của Nhà nước bắt buộc mọi cá nhân, tổ chức phải triển khai thực hiện. VETC và ePass chỉ là 2 đơn vị được thuê để thực hiện thu phí ETC, bởi vậy việc thu phí quản lý của tài khoản giao thông là vô lý, không cho người dân có quyền lựa chọn khác.

Cùng với làn sóng phản đối việc thu phí tài khoản giao thông của VETC và ePass, hàng nghìn chủ phương tiện đã “mách” nhau tạm rút toàn bộ tiền trong tài khoản giao thông, khi nào đi thì sẽ nạp sau. Hoặc, không ít chủ phương tiện ít di chuyển trên cao tốc, trạm BOT đã khóa thẻ Etag hoặc ePass để tránh bị 2 ứng dụng này trừ tiền một cách vô lý.