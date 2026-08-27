Giấu dao trong cốp xe đi "bão", 3 nam thanh niên bị xử lý

ANTD.VN - Quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm sau trận chung kết bóng đá Việt Nam - Thái Lan tối 26/8, tổ công tác Y3/141 Công an Hà Nội đã phát hiện 3 đối tượng giấu dao trong cốp xe đi "bão".

Khoảng 22 giờ 55 phút ngày 26/08/2026, tổ công tác Y3/141 - Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra lưu động tới ngã tư Láng - Trường Chinh - Tây Sơn - Nguyễn Trãi thì phát hiện 1 nam thanh niên đang điều khiển một chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Vision màu xám mang BKS: 29AB-916.xx chở sau 2 nam thanh niên khác có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác 141 phát hiện 3 đối tượng mang theo dao trong cốp xe.

Tổ công tác tiến hành dừng kiểm tra phương tiện phát hiện bên trongcốp xe có một con dao nhọn dài khoảng 50cm.

Qua kiểm tra, 3 thanh niên khai báo nhân thân T.Đ.D (SN 2006, HKTT: Hiền Lương, Nội Bài, Hà Nội), D.M.D (SN 2006, HKTT: Thanh Trí, Kim Anh, Hà Nội), T.P.N (SN 2011, HKTT: Hiền Lương, Nội Bài, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra T.Đ.D không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe theo quy định. Tại chỗ T.Đ.D khai nhận cầm dao đi với mục đích để phòng thân.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật và phương tiện về công an sở tại để xác minh, làm rõ.