Lý do nữ Giám đốc Công ty biểu diễn lĩnh án tù vì show bị hủy ngay trước “giờ G”

ANTD.VN - Giám đốc Công ty biểu diễn nghệ thuật khai nguyên nhân hủy show là vì không thuyết phục được đối tác. Trong khi đó, đạo diễn chương trình lại cho biết, bản thân không thể quyết định việc hoãn hay hủy chương trình nghệ thuật…

Bị đối tác “bỏ bom” vì vi phạm thanh toán

Như ANTĐ thông tin, ngày 27-8, Tòa án nhân dân Khu vực 2 – Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty Ngọc Việt) ra xét sơ thẩm về tội “Lừa dối khách hàng” thông qua việc hủy show diễn “Về đây bốn cánh chim trời”. Phiên tòa được diễn ra tại trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, bị cáo Hà bị xác định không thực hiện chi trả tiền bản quyền cho tác giả nên bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam gửi mail tới các ca sĩ, yêu cầu dừng biểu diễn.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Về nội dung này, bị cáo nữ Giám đốc Công ty biểu diễn nghệ thuật khẳng định đã xin phép gia đình các cố nhạc sĩ và sẵn sàng thanh toán tiền tác quyền cho các tác giả Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Phạm Duy nhưng không được ghi nhận.

Với nội dung liên quan, cáo trạng truy tố nữ Giám đốc Công ty Ngọc Việt xác định, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà ký 2 hợp đồng với nhạc sĩ Vũ Quang Trung để ông Trung làm Giám đốc âm nhạc cho toàn bộ chương trình biểu diễn chương trình nghệ thuật “Về đây bốn cnhs chim trời” và đại diện cho ban nhạc.

Tuy nhiên, do không thanh toán đúng 80% giá trị hợp đồng nên vào ngày 28-12-2025 (ngày chương trình diễn ra), ông Vũ Quang Trung không tham gia. Bị cáo Hà biết việc này nhưng vẫn tổ chức bán vé, để khán giả đến cung Điền Kinh. Đến 20h30 cùng ngày, Hà mới thông báo hủy show diễn.

Cáo trạng xác định, Công ty Ngọc Việt đã phát hành tổng cộng hơn 2.300 vé xem biểu diễn, gồm bán hơn 1.800 và tặng gần 500 vé. Qua đó thu về hơn 3,6 tỷ đồng.

Thông cáo hủy show diễn quan Fanpage

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà cho hay bản thân đã cố gắng thuyết phục ông Vũ Quang Trung để show diễn có thể tổ chức. Ngay cả khi ông Trung từ chối với lý do chưa được thanh toán đủ theo hợp đồng, Hà vẫn gọi điện, nói: “Có khán giả đặc biệt, anh cố gắng, em sẽ thanh toán nốt cho anh”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà tại phiên tòa phải trì hoãn cách đây không lâu.

Về việc ông Vũ Quang Trung nói cần ít nhất 8 tiếng để setup chương trình, Hà khai, đạo diễn âm thanh có báo lại “chỉ cần 3 tiếng thôi, không cần 8 tiếng như anh Trung nói đâu” nên ekip của Hà dự kiến, chương trình sẽ bắt đầu muộn hơn, vào 20h30 để có thời gian cho ông Trung tổng duyệt.

“Ekip âm thanh đã test rồi; một số nghệ sĩ, các cháu thiếu nhi đã tập trên sân khấu; một phần âm thanh đã được soundcheck rồi. Tôi thất bại vì không thuyết phục được ông Trung” – nữ Giám đốc Công ty biểu diễn nghệ thuật trình bày.

Vẫn theo bị cáo, vào 16h ngày 28-12-2025, Hà đã chuyển thêm cho ông Trung 40 triệu đồng với hi vọng nhạc sĩ này sẽ chấp nhận tham gia, để chương trình được tổ chức. Tuy nhiên, ông Trung không đồng ý và cũng không chuyển lại số tiền này.

Đến 17h, Hà phải soạn thông cáo về việc hủy show và bảo con trai in, scan để đăng lên Fanpage Công ty Ngọc Việt.

“Theo tôi, khoảng 50% khán giả có theo dõi Fanpage. Một số khán giả gọi điện hỏi, bị cáo bảo sẽ hoàn lại tiền vé nhưng có người bảo không cần trả, sẽ chờ tổ chức lại. Có người bảo phải mua vé máy bay ra xem biểu diễn, yêu cầu bồi thường nhưng bị cáo bảo thôi coi như đi du lịch, cho công ty xin chỉ trả tiền vé show”, Hà trình bày.

Được chủ tọa hỏi về trách nhiệm của mình, bị cáo đáp: “Lúc đó bị cáo không nghĩ gì quá nhiều, không biết hành vi đó là lừa dối khách hàng. Chỉ nghĩ mình cố gắng hết sức vì anh em ekip và 3.000 khán giả”.

Nộp lại 40 triệu đồng chuyển khoản

Trình bày tại tòa, nhạc sĩ Vũ Quang Trung cho hay có ký 2 hợp đồng với Ngọc Việt, như cáo trạng nêu. Trách nhiệm của ông là điều phối, kết hợp, làm việc với từng ca sĩ một, tuyển chọn ban nhạc, chuẩn bị các buổi tập…

Chuẩn bị cho show “Về đây bốn cánh chim trời”, toàn bộ nhóm nhạc đã hoàn thành phần lớn các công việc; các nhạc sĩ đã hòa âm với toàn bộ khối lượng 30 tác phẩm, chỉ chờ ghép lại trên sân khấu thực tế.

Vào ngày 28-12-2025, ông Trung và một số nghệ sĩ không đến triển khai, setup chương trình vì Công ty Ngọc Việt không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng, dù đã được nhắc nhở nhiều lần trong các ngày trước đó.

“Ngày 28, Hà nhắn tin thay đổi phương thức thanh toán dù chưa được sự đồng thuận của các nghệ sĩ, nhạc sĩ. Tôi không thể đơn phương chấp nhận vì việc này ảnh hưởng tới quyền lợi của tất cả nhạc sĩ, nghệ sĩ”, ông Trung trả lời Hội đồng xét xử (HĐXX).

Ngoài ra, vào buổi sáng, ông Trung có nhận 2 văn bản thể hiện chương trình không được sử dụng các tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. “Là Giám đốc âm nhạc, tôi không giải quyết được vấn đề pháp lý này nhưng tôi cũng không thể làm ngơ”, ông Trung nói.

Vị nhạc sĩ khẳng định, bản thân không có quyền yêu cầu hủy hay hoãn chương trình mà chỉ yêu cầu Công ty Ngọc Việt phải thanh toán theo hợp đồng.

Về 40 triệu đồng bị cáo Hà chuyển khoản vào 16h ngày 28-12-2025, ông Trung khẳng định có nhận số tiền này nhưng: “Tôi không thông tin lại cho bị cáo ngay thời điểm đó vì số tiền này không nằm trong bất cứ con số nào trong hợp đồng. Chị Hà cũng chỉ ghi 1 dòng là chuyển cho Vũ Quang Trung, vậy thôi”.

“Theo ông, bị cáo chuyển 40 triệu cho ông với mục đích gì?”, chủ tọa hỏi và ông Trung đáp: “Tôi không đánh giá là bà Hà có mục đích gì khi chuyển tiền. Sau khi làm việc với cơ quan pháp lý, tôi chủ động thông báo khoản tiền này không nằm trong hợp đồng và tôi đã nộp cho cơ quan pháp luật”.

Chủ tọa tiếp tục hỏi, trong việc chương trình “Về đây bốn cánh chim trời” bị hoãn, ông Trung tự thấy có trách nhiệm gì không? Nhạc sĩ trả lời: “Hủy hay hoãn là trách nhiệm của Công ty Ngọc Việt còn tôi chỉ có trách nhiệm về chuyên môn”.

Sau hơn nửa ngày xét xử, xác định cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà về tội “Lừa dối khách hàng” là có căn cứ, đúng pháp luật nên HĐXX sơ thẩm TAND Khu vực 2 - Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nữ Giám đốc Công ty Ngọc Việt 30 tháng tù.