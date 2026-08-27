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Pháp luật

Bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung tài xế "xe ôm" công nghệ

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C.H

ANTD.VN - Ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 25/8, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hoàng Mai (TP Hà Nội) phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung tại khu vực cổng số 1 Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Mai đã khẩn trương xác minh, làm rõ những người liên quan. Cùng ngày, đơn vị tiếp nhận đơn tố giác của anh H.H.P. (SN 2003), là tài xế "xe ôm công nghệ", về việc bị hành hung trong vụ việc trên.

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Hình ảnh cắt từ clip

Quá trình xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ các tình tiết liên quan, cơ quan Công an xác định Lê Xuân Việt (SN 1988, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội) là người có hành vi vi phạm.

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Đối tượng Lê Xuân Việt

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Lê Xuân Việt để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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