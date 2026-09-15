Xây dựng đội ngũ lãnh đạo đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế

ANTD.VN - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vừa tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhấn mạnh, đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân nói riêng, yêu cầu hội nhập quốc tế không chỉ được đặt ra đối với các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế mà dần trở thành yêu cầu chung đối với đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy ở các cấp, các lĩnh vực công tác.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại lễ khai giảng

"Người lãnh đạo, chỉ huy trong môi trường quốc tế phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, kiến thức pháp luật và am hiểu thông lệ quốc tế, năng lực ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, đàm phán, xử lý tình huống và khả năng làm việc hiệu quả với các đối tác quốc tế; đồng thời, phải có khả năng chủ động thích ứng trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong thực tiễn" - Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng nêu rõ.

Theo lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ lớp bồi dưỡng lãnh đạo, chỉ huy đủ năng lực, trình độ làm việc trong môi trường quốc tế năm 2026 nhằm nâng cao chất lượng công tác cảnh vệ, đặc biệt là nâng cao trình độ năng lực lãnh đạo chỉ huy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần từng bước chuẩn hóa, nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy; tạo điều kiện để các đồng chí học viên bổ sung kiến thức, hoàn thiện kỹ năng, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường quốc tế.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân trao đổi tại lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng được chia thành 2 nội dung gồm Chương trình bồi dưỡng trong nước và chương trình thực tế tại nước ngoài.

Đối với Chương trình bồi dưỡng trong nước, các học viên được bồi dưỡng, trang bị các kiến thức theo các chuyên đề do Cục Đào tạo, Bộ Công an ban hành: Nhóm chuyên đề về nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị liên quan đến hoạt động đối ngoại, quan hệ quốc tế; Nhóm chuyên đề về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và Nhóm chuyên đề về kỹ năng, phong cách làm việc trong môi trường quốc tế.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Sau khi kết thúc chương trình bồi dưỡng trong nước, các đồng chí học viên sẽ được học tập, nghiên cứu thực tế tại nước ngoài trong thời gian 7 ngày.

Tại lớp bồi dưỡng, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đã trao đổi những nội dung theo chương trình.

Giao nhiệm vụ tại lớp bồi dưỡng, Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng yêu cầu Ban Tổ chức lớp học và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, tổ chức lớp học nghiêm túc, khoa học, thiết thực; các đồng chí báo cáo viên với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp giảng dạy phù hợp, truyền đạt những nội dung thiết thực giúp học viên hiểu vận dụng và xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra trong thực tiễn; các học viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chú trọng kết hợp giữa lý luận và thực tiễn công tác, hình thành và nâng cao tư duy hội nhập quốc tế nhưng phải dựa trên cơ sở giữ vững bản lĩnh chính trị, nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của lực lượng CAND.