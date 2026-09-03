Từ 15h hôm nay (3-9): Giá xăng tiếp tục tăng

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng phổ biến trên thị trường đồng loạt tăng từ hơn 600 đồng/lít từ 15h hôm nay, trong khi giá các mặt hàng dầu giảm.

Điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h hôm nay

Liên Bộ Công Thương- Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 15h hôm nay. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 723 đồng/lít, giá bán mới tối đa là 22.486 đồng/lít. Cùng đó, xăng E10RON95 cũng tăng 672 đồng/lít, giá bán mới cao nhất 23.274 đồng/lít.

Giá dầu diezel cũng được điều chỉnh nhưng giảm 341 đồng/lít từ chiều nay, còn tối đa 27.743 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3,5S cũng giảm 499 đồng/kg, còn 17.641 đồng/kg.

Giá bán xăng dầu được điều chỉnh sau khi Liên Bộ quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu 200 đồng/lít (kg) với các mặt hàng dầu và không trích lập với mặt hàng xăng. Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng không được chi sử dụng trong kỳ này.

Trước đó, sáng 3-9, Cục Thống kê công bố Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2026. Trong tháng 8, giá dầu diesel tăng 22,15%, giá xăng tăng 9,53% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước đã khiến chỉ số giá nhóm giao thông tăng đáng kể trong tháng 8 vừa qua.