Hòa nhạc "Frozen Fire" đưa kiệt tác giao hưởng thế giới đến Nhà hát Hồ Gươm

ANTD.VN - Nhạc trưởng nổi tiếng Phần Lan - Kalle Kuusava cùng Dàn nhạc Hanoi Philharmonic Orchestra sẽ hội ngộ tại Nhà hát Hồ Gươm tối 26-6 tới trong chương trình hòa nhạc "Frozen Fire". Đêm diễn dự kiến mang đến cho khán giả Hà Nội những tác phẩm nổi tiếng của các nhà soạn nhạc lừng danh thế giới.

Lấy tên gọi "Frozen Fire" (Ngọn lửa băng giá), chương trình được xây dựng từ ý tưởng về sự đối lập giữa cái lạnh tĩnh lặng và nguồn năng lượng nội tại mãnh liệt. Thông qua ba tác phẩm tiêu biểu của âm nhạc giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, đêm nhạc dẫn dắt khán giả đi qua nhiều trạng thái cảm xúc, từ niềm tự hào dân tộc, sự lãng mạn và đam mê đến những giằng xé nội tâm sâu sắc. Các tác phẩm được lựa chọn không chỉ là những dấu mốc quan trọng trong lịch sử âm nhạc hàn lâm mà còn phản chiếu những biến động về tư tưởng, xã hội và đời sống tinh thần của con người trong từng giai đoạn lịch sử.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm tiêu biểu của âm nhạc giao hưởng châu Âu, từ tinh thần dân tộc mãnh liệt trong âm nhạc của Jean Sibelius đến vẻ đẹp lãng mạn, giàu kỹ thuật của Henryk Wieniawski và chiều sâu tư tưởng trong các sáng tác của Dmitri Shostakovich. Mỗi tác phẩm mang một màu sắc riêng nhưng cùng phản ánh những chuyển động lớn của lịch sử và đời sống tinh thần con người, tạo nên hành trình âm nhạc giàu cảm xúc kéo dài từ cuối thế kỷ XIX sang thế kỷ XX.

Nghệ sỹ độc tấu violin Sara Dragan

Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình tấu bản "Concerto violin số 1" của Henryk Wieniawski do nghệ sĩ Sara Dragan đảm nhiệm. Nữ violinist người Ba Lan được biết đến là học trò của giáo sư Zakhar Bron - nhà sư phạm danh tiếng từng đào tạo nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như: Vadim Repin, Maxim Vengerov, David Garrett...Được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nghệ sĩ violin trẻ châu Âu, Sara Dragan thường xuyên xuất hiện tại các liên hoan âm nhạc và sân khấu giao hưởng quốc tế.

Bên cạnh đó, chương trình còn đưa khán giả đến với những âm hưởng sử thi trong "Finlandia" - tác phẩm được xem là biểu tượng văn hóa của Phần Lan, trước khi khép lại bằng "Giao hưởng số 5" của Dmitri Shostakovich, một trong những kiệt tác quan trọng nhất của âm nhạc thế kỷ XX với ngôn ngữ âm nhạc giàu kịch tính và chiều sâu nội tâm.

Đảm nhận vai trò chỉ huy là nhạc trưởng Kalle Kuusava - nghệ sĩ người Phần Lan từng gây chú ý khi giành chiến thắng tại "Cuộc thi Chỉ huy dàn nhạc châu Âu" ở Oslo năm 2013 và "Cuộc thi Chỉ huy Evgeny Svetlanov tại Paris" năm 2014. Anh được đánh giá cao nhờ khả năng xử lý các tác phẩm giao hưởng quy mô lớn, đặc biệt là âm nhạc Bắc Âu.

Nhạc trưởng Kalle Kuusava

Đồng hành cùng các nghệ sĩ khách mời là Hanoi Philharmonic Orchestra - dàn nhạc từng tham gia nhiều chương trình giao hưởng quy mô lớn trong nước và quốc tế, đồng thời có lịch sử hoạt động gắn với các dự án biểu diễn và giao lưu âm nhạc tại châu Á, trong đó từng đại diện Việt Nam tham dự "Tuần lễ Dàn nhạc châu Á tại Nhật Bản".

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 26-6-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Trong những năm gần đây, Nhà hát Hồ Gươm đã trở thành một trong những điểm hẹn quan trọng của đời sống âm nhạc hàn lâm tại Hà Nội, liên tục đón các dàn nhạc, nghệ sĩ và nhạc trưởng quốc tế đến biểu diễn. Sự xuất hiện của "Frozen fire" được kỳ vọng tiếp tục góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm kinh điển của thế giới cho công chúng yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam.