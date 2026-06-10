Thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT và nhập học được giảm giá vé tàu

ANTD.VN -Chương trình ưu đãi giảm 10% giá vé tàu trên tất cả các đoàn tàu khách dành cho các em học sinh tham dự trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như kỳ thi và nhập học vào các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề năm 2026.

Đường sắt giảm 10% vé tàu cho thí sinh đi thi tốt nghiệp THPT và nhập học năm 2026

Theo đó, từ nay đến hết tháng 10/2026, mỗi giấy báo thi hoặc thẻ dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ tuyển sinh năm 2026 sẽ được ưu đãi giảm giá khi mua vé tàu hỏa cho thí sinh và thân nhân đi cùng, gồm một lượt đi và một lượt về từ nơi cư trú tới địa điểm dự thi. Đối với giấy báo nhập học sẽ được giảm giá 10% khi mua vé cho tân sinh viên và vé cho một người thân đi cùng.

Về điều kiện khi mua vé đi tàu giảm giá, thí sinh, sinh viên mua vé trực tiếp tại các nhà ga, điểm bán vé của ngành đường sắt. Khi mua, cần cung cấp giấy báo nhập học và giấy tờ tùy thân hợp lệ của bản thân và thân nhân cho nhân viên bán vé. Thân nhân đi cùng phải mua vé cùng thời điểm, cùng chuyến tàu và hành trình với thí sinh đi dự thi hoặc sinh viên đi nhập học.

Với mong muốn tiếp thêm động lực, giảm bớt phần nào gánh nặng chi phí cho các em và gia đình trên hành trình chinh phục tri thức, chương trình giảm giá nhằm chia sẻ, hỗ trợ và đồng hành cùng các sĩ tử trong mùa thi năm 2026.