Công an Hà Nội sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2026

ANTD.VN - Sáng 9/6, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2026 thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn kiểm tra toàn diện công tác chuẩn bị đảm bảo an ninh, trật tự, y tế tại các điểm thi trên địa bàn thành phố. Cuộc kiểm tra nhằm rà soát kỹ mọi phương án bảo vệ, chấn chỉnh kỷ cương công tác và kiên quyết không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, hướng tới một kỳ thi an toàn, công bằng và thuận lợi nhất cho các thí sinh.

Tham gia Đoàn công tác có đại diện chỉ huy các phòng nghiệp vụ chức năng thuộc Công an thành phố, kiểm tra tại hai điểm trường THPT Đông Anh (xã Thư Lâm) và THPT Phúc Thịnh (xã Phúc Thịnh).

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Phó Trưởng ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2026 thành phố Hà Nội dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tại điểm trường THPT Đông Anh (xã Thư Lâm)

"Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và công bằng cho học sinh"

Tại điểm kiểm tra Trường THPT Đông Anh (xã Thư Lâm), sau khi nghe đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) và Công an xã báo cáo, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt thay mặt Ban Chỉ đạo thi Thành phố biểu dương sự chủ động của chính quyền và nhà trường. Cơ sở vật chất tại đây được đánh giá khang trang và đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trình bày báo cáo tại buổi kiểm tra

Đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu toàn bộ lực lượng tuyệt đối không được chủ quan và nhấn mạnh: "Một kỳ thi hết sức quan trọng mà mục tiêu yêu cầu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra bất cứ sơ suất gì. Việc chúng ta chấp hành nghiêm túc mọi quy chế, chống lộ lọt đề thi chính là biện pháp quan trọng nhất để bảo đảm tuyệt đối sự công bằng cho tất cả các em học sinh".

Đoàn kiểm tra nơi lưu trữ đề thi tại trường THPT Đông Anh

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt yêu cầu nhà trường và Công an xã phải rà soát lại phòng lưa trữ đề thi. Đồng chí chỉ đạo phải kiểm tra kỹ hệ thống khóa tủ đề thi, đảm bảo độ chắc chắn cao nhất; hệ thống camera giám sát phải vận hành thông suốt 24/24 giờ, bao quát toàn bộ không gian, hệ thống kết nối phải đảm bảo đúng quy định...

Đối với lực lượng Công an cơ sở, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu bám sát các nội dung đã được CATP tập huấn. Lực lượng Công an phải chủ động phân luồng giao thông từ vòng ngoài, chống ùn tắc, đồng thời tuần tra kiểm soát khu vực quanh điểm thi trong suốt quá trình thí sinh làm bài. Đặc biệt, để ngăn chặn lộ lọt thông tin, cán bộ chiến sĩ phải trực tiếp kiểm tra, giám sát chặt chẽ hệ thống mạng wifi, internet tại điểm thi...

Đoàn kiểm tra phòng thi của các thí sinh

Bên cạnh công tác an ninh, vấn đề hậu cần và y tế cũng được Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đặc biệt lưu tâm. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ tối đa cho các thí sinh qua công tác "Tiếp sức mùa thi". Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc CATP lưu ý khâu vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với lực lượng làm nhiệm vụ: "An toàn thực phẩm trong những ngày thi là vô cùng quan trọng. Nếu lực lượng làm nhiệm vụ, các thí sinh xảy ra vấn đề về sức khỏe do thực phẩm, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ lịch trình và chất lượng của kỳ thi. Do đó, các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ vấn đề này".

Để đảm bảo điều kiện tốt nhất, đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định Ban Chỉ đạo Thành phố và CATP sẽ hỗ trợ tối đa về lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đồng chí cũng lưu ý các điểm thi chủ động phương án máy phát điện dự phòng, tạo môi trường làm bài tốt nhất cho thí sinh.

Siết chặt kỷ cương, giữ vững nguyên tắc công tác và bảo mật tuyệt đối

Tiếp tục kiểm tra tại Trường THPT Phúc Thịnh (xã Phúc Thịnh), Đoàn công tác đánh giá cao sự chuẩn bị về cơ sở vật chất và các phương án y tế dự phòng của địa phương. Tuy nhiên, liên quan đến công tác nghiệp vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã có những chỉ đạo chấn chỉnh rất quyết liệt nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị tại điểm thi THPT Phúc Thịnh (xã Phúc Thịnh)

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng thi và lực lượng bảo vệ, song phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: Đúng chức năng, đúng nhiệm vụ, đúng vị trí.

"Lực lượng Công an tham gia bảo vệ điểm thi đã được phân công nhiệm vụ rất rõ ràng theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Trách nhiệm của lực lượng Công an không chỉ là bảo đảm an ninh trật tự vòng ngoài, mà còn phải phát huy vai trò giám sát độc lập, đảm bảo các khâu tổ chức, lực lượng phục vụ và Hội đồng thi thực hiện đúng quy chế. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng phân công, bố trí lực lượng sai vị trí, lệch chức năng làm ảnh hưởng đến hiệu quả bảo vệ," Đại tá Nguyễn Tiến Đạt quán triệt.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Nhấn mạnh về tính chất của đề thi, đồng chí Phó Giám đốc CATP khẳng định:

"Đề thi là tài liệu thuộc danh mục Tối mật. Bất cứ ai làm lộ lọt, từ thành viên Hội đồng thi, giám thị cho đến học sinh đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và sẽ bị khởi tố hình sự. Chỉ cần một sơ suất nhỏ để lọt thông tin ra ngoài hỏng hết công sức chuẩn bị của toàn hệ thống. Do đó, tuyệt đối không ai được phép lơ là".

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt trực tiếp kiểm tra nơi lưu trữ đề thi, phòng thi, phòng y tế... tại THPT Phúc Thịnh

Đồng thời, lãnh đạo CATP cũng đưa ra những yêu cầu nghiêm khắc về việc duy trì Điều lệnh Công an nhân dân. "Quá trình ứng trực bảo vệ 24/24 giờ phải được phân công khoa học, nghiêm túc. Cán bộ chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lỏng lẻo hay vi phạm kỷ luật trong các ca trực đêm. Mọi hình ảnh đều được camera giám sát ghi lại, bất kỳ biểu hiện vi phạm nguyên tắc công tác nào cũng sẽ bị rà soát và xử lý nghiêm," đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt từ thiết bị công nghệ cao và Trí tuệ nhân tạo (AI)

Trao đổi với Phóng viên bên lề buổi kiểm tra về phương án đối phó với vấn nạn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là nguy cơ sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để giải đề thi, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - CATP Hà Nội cho biết Công an Thành phố đã có sự chuẩn bị vô cùng chủ động.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ phát biểu tại buổi kiểm tra

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp xây dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn kỳ thi năm 2026. Dựa trên kế hoạch này, 126 Công an phường, xã có điểm thi đã xây dựng phương án, quán triệt chức năng nhiệm vụ đến từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời được tập huấn kỹ lưỡng các kỹ năng nhận diện thiết bị gian lận tinh vi.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng nhấn mạnh giải pháp phòng ngừa là trọng tâm hàng đầu:

"Đối với nguy cơ lộ lọt đề thi liên quan đến công nghệ AI, chúng tôi xác định công tác phổ biến, phòng ngừa là then chốt. CATP đã xây dựng các clip tuyên truyền phát đến học sinh, giám thị và cán bộ ngành giáo dục. Mục đích là để nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cán bộ coi thi, đồng thời giúp các cháu thí sinh nhận diện rõ các hành vi vi phạm để tự giác chấp hành".

Qua buổi kiểm tra, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng cũng lưu ý các Trưởng điểm thi (Điểm trưởng) cần rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, đặc biệt là các điều kiện an toàn tại khu vực bảo quản đề thi, bài thi. "Trong quá trình chuẩn bị, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các Điểm trưởng khẩn trương liên hệ với lực lượng Công an cơ sở và CATP để chúng tôi có hướng dẫn, phối hợp bảo đảm an ninh ở mức cao nhất".

Nhắc lại bài học từ một số kỳ thi trước đây khi thí sinh cố tình mang điện thoại vào phòng thi và bị xử lý, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ gửi lời khuyến cáo đặc biệt nghiêm khắc tới các sĩ tử: "Học tập là cả một quá trình. Để đánh giá thực chất và không vi phạm pháp luật, chúng tôi đề nghị các thí sinh phải trung thực, nghiên cứu kỹ và thực hiện đúng nội quy phòng thi. Tuyệt đối không sử dụng thiết bị gian lận công nghệ cao. Các em cần ghi nhớ: Đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia là tài liệu Bí mật Nhà nước. Bất kỳ hành vi vi phạm nào dẫn đến lộ lọt đề thi đều có thể bị xem xét và xử lý nghiêm minh theo các quy định của pháp luật".

Với sự chỉ đạo vô cùng sát sao, toàn diện và sự chuẩn bị nghiêm túc của các lực lượng, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 trên địa bàn Thủ đô đang được bảo vệ với mức độ an ninh và kỷ luật cao nhất, đảm bảo tính công bằng và an toàn tuyệt đối cho mọi thí sinh.