Nâng cao nghiệp vụ pháp luật cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

ANTD.VN - Ngày 9/6, Công an phường Phúc Lợi (Hà Nội) tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dành cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2026 với sự tham gia của đông đảo thành viên lực lượng ANTT cơ sở trên địa bàn phường.

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Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-CAHN-TM ngày 27/5/2026 của Công an thành phố Hà Nội về tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2026, Công an phường Phúc Lợi đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn và triển khai cuộc thi tới toàn thể lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn.​

Toàn cảnh cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật đối với lực lượng ANTT cơ sở năm 2026

Tại buổi triển khai, Trung tá Phạm Trung Hiếu, Phó Trưởng Công an phường Phúc Lợi đã quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc thi; nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, củng cố kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn dân cư. Đồng thời, yêu cầu các thành viên tham gia dự thi với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu các quy định của pháp luật để đạt kết quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Cuộc thi tập trung vào các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; kiến thức về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn công tác.

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Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng nghiệp vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Thông qua cuộc thi, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được cập nhật, bổ sung kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỹ năng công tác và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.